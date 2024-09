A plataforma RainFocus, hospedada no IBM® Cloud híbrido, teve um desempenho perfeito durante toda a conferência. Em última análise, mais de 122.000 participantes se registraram — até 30.000 inscritos para o evento presencial de 2019. Foi uma conquista marcante. "O IBM® Think 2020 foi uma das maiores conferências online até hoje", diz Sherman. "Foi o primeiro de seu tamanho e foi convertido em midstream de um evento físico para um evento virtual — incrível!"

Esse grau de sucesso se traduz em uma comprovação poderosa do impacto que a tecnologia de marketing pode ter no resultado final de uma empresa. "Se você é CIO de uma grande corporação e está avaliando uma plataforma de marketing de eventos para implementar globalmente, você quer credibilidade séria nessa plataforma", diz Sherman. "Oferecer uma plataforma que possa ser independente da nuvem e ser totalmente executada na IBM® Cloud—e ter esse tipo de ambiente SaaS com a redundância e os recursos que desenvolvemos como resultado dessa colaboração — nos diferencia de qualquer outra pessoa em nosso setor." diz Sherman.

Um dos aspectos mais interessantes do formato virtual é a experiência personalizada que ele oferece aos participantes, oferecendo recomendações ao longo do caminho para o conteúdo, sessões e reuniões e oportunidades de colaboração. A experiência IBM® Think, por exemplo, foi honrada com os interesses e atividades de cada participante —essencialmente resultando em 122.000 eventos individuais do Think.

Juntas, a RainFocus e a IBM também atingiram uma meta crítica do projeto: criar um modelo de evento durante o IBM® Think 2020 que pudesse ser dimensionado para os mais de 600 eventos anuais da IBM. O modelo alivia a carga dos 300 gerentes de eventos regionais da IBM, fornecendo uma única plataforma de eventos centralizada com recursos pré-configurados que eles podem usar em seus próprios eventos.

A relação entre a IBM e a RainFocus continua prosperando. A migração para um ambiente 100% IBM® Cloud ainda está em andamento e seu lançamento está previsto para meados de 2021, após a conferência virtual IBM® Think 2021. Ambas as empresas continuam se impulsionando mutuamente a níveis cada vez mais altos de inovação. "A IBM realmente melhorou nosso jogo em termos de transmissão de dados quase em tempo real para sistemas de terceiros", diz Sherman. "Embora, neste caso, não se trate de um fornecedor separado, mas dos vários sistemas de TI, marketing e dados da IBM." À medida que as duas empresas unem forças para outra conferência virtual do IBM® Think, elas esperam apresentar as mais recentes conquistas de seu trabalho em equipe.