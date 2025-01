Pyramid Analytics

Todas as empresas funcionam com dados, mas muitas organizações têm dificuldades para obter insights cruciais. É uma história comum: Todos os departamentos precisam de dados atualizados e precisos para tomar as decisões táticas e estratégicas corretas. No entanto, a maioria dos membros da equipe não tem as habilidades técnicas necessárias. Entrar em contato com a equipe de dados para solicitar um relatório significa esperar dias ou até semanas, pois a tarefa continua sendo empurrada para o final da fila de uma equipe já sobrecarregada. Nessa realidade, os departamentos precisam fazer uma escolha difícil. Eles podem esperar pelos dados, o que pode resultar em oportunidades perdidas e possíveis descuidos, ou seguir em frente sem os dados, tomando decisões com base na intuição e no instinto.

Confiar na equipe de dados como intermediário para os relatórios de BI é frustrante para os usuários corporativos e também para as equipes de dados, especialmente quando os dados são distribuídos em vários repositórios e representados de maneiras diferentes em cada sistema. Insights valiosos de dados permanecem inexplorados e subutilizados nos processos decisórios, reduzindo a competitividade e a agilidade.