Uma empresa de seguros imobiliários

Hoje, a instalação do QRadar SIEM da seguradora abrange mais de 5.100 dispositivos, com novas fontes de registro sendo adicionadas constantemente enquanto a empresa cresce. A solução oferece suporte à carga de trabalho atual da empresa em 24 mil eventos por segundo (EPS) com capacidade de expansão de até 40.000 EPS.

O monitoramento e a gestão contínua são fornecidos pelo Sirius por meio do SOC do Business Partner, o que permitiu que a seguradora cumprisse seu prazo apertado para alcançar a sofisticação operacional sem ter que construir e contratar seu próprio centro de operações. Isso posicionou a empresa para evitar possíveis multas e penalidades de 23 NYCRR 500, dando à seguradora o tempo necessário para equipar seu próprio SOC no futuro.

"No momento, estamos constantemente olhos na tela e com as mãos nos teclados apoiando o QRadar", afirma Reichart. O suporte contínuo inclui a inclusão de novas regras de correlação para ajustar o sistema, reuniões semanais com o cliente e a implantação constante de novas fontes de log enquanto a empresa adiciona novos recursos ao ambiente de TI.

"Essa empresa não desacelerou seu crescimento", diz Reichart. "Eles continuam implementando novas ferramentas, novos hardware e novos servidores no ambiente. Essas são todas novas fontes de registro que estamos puxando para eles enquanto avançamos".