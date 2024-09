O tempo de engenharia, especialmente ao manter o desempenho dos serviços, é muito caro para as organizações. Ainda mais para editores, cujos tempos de carregamento de página são uma métrica essencial para as experiências do consumidor e os fluxos de receita.

Com o Instana, a PRISA pode resolver problemas de aplicativos antes que eles afetem os clientes. Manter os sistemas operando com eficiência não é mais um problema, permitindo que a empresa libere recursos de engenharia que podem ser usados para inovar, evoluir e aprimorar os serviços para competir melhor no mercado.

"O Instana fornece uma visão completa de como nossos serviços estão sendo executados, ajudando-nos a atingir nossas metas de desempenho, confiabilidade e otimização de custos", diz Hernando.