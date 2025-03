A Printus contratou o IBM Business Partner SVA para orientar a renovação da infraestrutura, buscando o máximo desempenho, escalabilidade e maior disponibilidade para suas operações críticas.

Para manter seu padrão de atendimento e satisfação dos clientes, a Printus atualizou sua infraestrutura de TI, migrando do microprocessador IBM® Power8 para os sistemas mais recentes baseados no processador Power10. Para isso, a Printus implementou dois servidores IBM Power E1080 com 96 núcleos e 6 TB de memória. Além do novo hardware, a Printus adotará a solução IBM PowerVC. O PowerVC simplifica o gerenciamento de virtualização e as implementações em nuvem para os ambientes IBM® AIX e Red Hat Enterprise Linux, que executam software SAP essencial para os negócios. É especialmente crítico para a operação do sistema de gerenciamento de armazéns da SAP no banco de dados IBM® Db2 e no IBM WebSphere Application Server, bem como para data warehouses que rodam em Oracle. O PowerVC permite que as equipes visualizem todos esses ambientes e sistemas em um único dashboard, tanto localmente quanto na nuvem, além de controlar recursos e equilibrar cargas de trabalho conforme necessário.

A Printus modernizou seu armazenamento ao implementar o IBM Storage FlashSystem 7300 e renovar sua biblioteca de fitas com 10 unidades Linear Tape-Open (LTO), aumentando a escalabilidade e reduzindo a latência dos dados para melhorar o desempenho do novo ambiente. Com o suporte para seu ambiente baseado no processador Power8 chegando ao fim, a Printus evitou custos elevados de extensão de manutenção ao colaborar de perto com a IBM e a SVA para realizar uma migração rápida e sem complicações para o Power10. Foram realizadas sessões de preparação para dimensionamento e medição de desempenho, garantindo que o ambiente estivesse adequado não só para as operações e cargas de trabalho atuais, mas também apto a escalar e suportar o crescimento futuro do negócio. A Printus adotou novas tecnologias e inovações, como N-Port ID Virtualization (NPIV) para conexões Fibre Channel, virtual network interface cards (vNICs) para oferecer melhor desempenho de rede e IBM Power Enterprise Pools 1.0 para garantir a flexibilidade de mover ativações móveis para servidores alternativos dentro do pool. Mais importante, a Printus agora conta com uma plataforma e uma infraestrutura de TI projetadas para dar suporte da sua futura migração para o SAP S/4HANA.