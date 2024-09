A Persistent criou uma nova aplicação que permitiu às pessoas no escritório do CIO montarem rapidamente uma visão de uma oportunidade.

O GraphQL e a forma como o StepZen fornece o GraphQL fizeram uma grande diferença para a equipe do CIO. Rapidamente, eles puderam integrar seus sistemas legados ao GraphQL e, em seguida, conectar os dados entre eles.



Niranjan Arude, engenheiro-chefe de software no escritório do CIO, explica: "Ter a oportunidade fechada com sucesso no sistema é fundamental para que reconheçamos a receita. Temos dados espalhados por vários sistemas e o processo tem sido muito manual. Com o StepZen, conseguimos criar rapidamente uma API na qual desenvolvemos uma aplicação. Agora, economizamos horas e dias críticos no final do trimestre e reconhecemos a receita com mais rapidez."



Uma vez feito isso, a equipe da Persistent percebeu que poderia democratizar ainda mais a aplicação e permitir que milhares de funcionários da Persistent acessassem as informações da conta por conta própria. É claro que isso exigia os controles de acesso corretos, e a StepZen facilitou essa tarefa.