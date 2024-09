Com o aumento da adoção da nuvem híbrida, o armazenamento de dados está espalhado, desde data warehouses, lakes e lakehouses, e também em diferentes nuvens e ambientes locais. As APIs são o conector essencial entre diferentes fontes de dados e aplicações, resultando no desenvolvimento de muito mais APIs. Um dos formatos de API que mais cresce nos últimos anos é o GraphQL. Com o GraphQL, as empresas podem agilizar a iteração em suas APIs e no desenvolvimento de aplicativos, desenvolvendo uma camada de API do GraphQL unificada para todos os seus dados.

O IBM API Connect facilita a construção e a implementação em poucos minutos de uma API do GraphQL com nível de produção. Basta informar os detalhes de conexão da sua fonte de dados para geração imediata de uma API do GraphQL segura e otimizada. Você pode também combinar (ou federar) dados de várias fontes, como SQL, NoSQL, REST, SOAP e outras APIs do GraphQL. As APIs do GraphQL criadas no API Connect são seguras e de alto desempenho por natureza, pois são executadas em um mecanismo do GraphQL baseado em Golang na memória.