No geral, a criação e o lançamento do novo Assistente de Due Diligence ESG produziram excelentes resultados, reduzindo a carga das avaliações ESG realizadas pelas partes interessadas. Com a nova ferramenta alimentada pela tecnologia watsonx.ai, a PTSC, os seus investidores e auditores experimentaram uma redução média de 78% tanto no esforço despendido como no tempo necessário para conduzir investigações ESG completas.

E essa eficiência não somente acelera o processo de devida diligência, mas também ajuda a garantir que os stakeholders possam navegar de forma mais eficaz no cenário das considerações de ESG enquanto tomam decisões mais embasadas. Dessa forma, o PTSC agora pode contar com esforços de planejamento estratégico e integração orientados por IA para equilibrar melhor seus objetivos de curto prazo com as metas de sustentabilidade de longo prazo.