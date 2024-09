Parker Hannifin Corporation

Parker está construindo uma fonte única da verdade sobre inventário, pedidos e clientes, fornecendo às equipes o insight rápido e preciso de que precisam para otimizar o controle do inventário e direcionar uma alocação e fornecimento de pedidos mais eficiente, além de maximizar os esforços de vendas e marketing.

Bob McAdoo comenta: “Agora temos uma visibilidade mais clara do estoque e dos pedidos em nossa rede global de fornecimentoEssa clareza nos ajuda a otimizar os níveis de estoque para reduzir os custos de armazenamento e garantir que os pedidos sejam atendidos de maneira pontual e precisa, o que, por sua vez, aumenta a satisfação do cliente.Estamos adquirindo uma visão mais abrangente de como os clientes se relacionam com a Parker entre as diversas marcas e divisões, bem como de todo o seu histórico de compras.Munidos com esse insight, nossas equipes de marketing pode desenvolver campanhas mais direcionadas, enquanto nossos representantes de vendas podem identificar novas oportunidades de vendas cruzadas, tudo isso ajudará a Parker a aumentar as vendas e as receitas.

Ao proporcionar aos clientes uma experiência mais fluida e ajudar equipes em todo o mundo a processar e cumprir pedidos de maneira consistente, Parker está direcionando seu negócio para um novo sucesso.?

"Nunca foi tão fácil para os clientes interagirem conosco, e estamos capacitando nossos times para servir esses clientes com maior eficiência,", diz Robert McAdoo."Como resultado, estamos explorando um mercado muito maior para os produtos Parker e impulsionando mais negócios para nossa rede de distribuição. É realmente é uma situação vantajosa para todos os envolvidos."

Ele conclui: "Nós penas arranhamos a superfície do que é possível com uma melhor venda e coordenação de pedidos.Estamos animados para ver o que o futuro nos reserva, à medida que trabalhamos para obter um desempenho empresarial ainda melhor e moldar uma experiência que é insuperável."