Com a ajuda da IBM, a Omni Remotes fez a transição para um conjunto sofisticado de soluções e processos SAP projetados para atender seus negócios ágeis.

Miguel Vidal prossegue: "sendo uma organização muito menor, não precisamos de muitas das estruturas presentes em empresas maiores. Portanto, após a alienação, em vez de replicar o sistema da Philips, tomamos a decisão de reconstruir apenas os elementos indispensáveis.Conseguimos reconstruir com êxito nosso negócio desde o início e nos transformar em uma entidade nova, enxuta e altamente flexível. Ao eliminar esse excesso de peso, elevamos nossa agilidade a novos patamares.”

Quando fazia parte de uma empresa maior, a Omni Remotes operou sistemas separados para áreas como compras, pesquisa e desenvolvimento. A equipe da IBM ajudou a Omni Remotes a trazer essas funcionalidades para o escopo da SAP, simplificando processos e a estrutura do sistema.

Vijaya Kumar elabora: "As tendências emergentes, como aplicativos automatizados para gerenciamento de eletrodomésticos, juntamente com a tecnologia de Internet das Coisas baseada em sensores, prometem mudar a cara de nossa indústria. Para nos mantermos à frente da curva, precisamos de um departamento de pesquisa e desenvolvimento vibrante e inovador e de um rápido prazo de lançamento no mercado."

Jean Ong acrescenta: "ao integrar nossa função de pesquisa e desenvolvimento juntamente com a cadeia de suprimentos no SAP, conseguimos reduzir drasticamente o tempo necessário para processos essenciais.Por exemplo, costumava levar cerca de três semanas para configurar um novo fornecedor, enquanto agora leva apenas um dia, o que é 93% mais rápido.

"Essas melhorias foram alcançadas por meio de uma combinação de processos mais simples e tomada de decisão mais inteligente, possibilitada pela solução projetada pela IBM e construída sobre tecnologias SAP.

"Da mesma forma, a criação de relatórios críticos, como a introdução de novos produtos e o Bill of Material, é 40% mais rápida. Facilidade e velocidade de desenvolvimento de produtos são essenciais se continuarmos a ser líderes de mercado em P&D e inovação.

"À medida que alcançamos mais melhorias nessas áreas, esperamos acelerar nosso tempo de lançamento no mercado, ajudando-nos a capitalizar novas oportunidades de crescimento e, finalmente, obter novos produtos empolgantes para os clientes ainda mais rapidamente."

A Omni Remotes também instalou controles robustos em seu processo de aquisição, garantindo que aceita mercadorias de apenas fornecedores respeitáveis, a preços acordados que não podem ser ajustados ou sobrescritos após a confirmação da transação. Essas precauções se traduzem em maior qualidade de produtos acabados, melhor satisfação do cliente e menor risco de aquisição.

Além disso, ao eliminar a necessidade de aplicativos adicionais, a consolidação de soluções SAP integradas ajuda a Omni Remotes a reduzir o custo total de propriedade de sua estrutura de TI.

Ampliar o escopo do cenário SAP também proporcionou grandes vitórias para a equipe financeira.

Jean Ong, Gerente de Planejamento de Operações de Sistemas de Informação Empresarial na Omni Remotes, explica: "Quando éramos parte de uma empresa maior, os dados financeiros estavam dispersos por múltiplos sistemas desconexos Para obter uma visão geral de números como custos e vendas, precisávamos compilar manualmente os dados dos diversos sistemas e reformatá-los até conseguirmos visualizar as informações desejadas.

"Esse processo era demorado, e uma forte dependência do trabalho manual deixava uma margem significativa para erros. Agora, temos todas as informações financeiras em um único sistema. Como resultado, eliminamos a necessidade de transferência manual de dados, ajudando-nos a reduzir em 50% o tempo gasto na consolidação financeira."

Com cerca de 200 novos modelos sendo criados a cada ano, esses controles financeiros são particularmente importantes para os Omni Remotes. Entender os custos de investimento e produção ajuda a Omni Remotes a precificar os produtos corretamente, alcançar as margens desejadas e direcionar o capital de forma mais eficaz.

"Além disso, podemos extrair facilmente números em tempo real e obter uma visão geral do que está acontecendo em nossos diferentes sites, em termos de dados financeiros e de nossa cadeia de suprimentos. Esses insights atuam como base para tomadas de decisões de negócios mais inteligentes. Por exemplo, podemos verificar os níveis de estoque em relação à demanda e fazer os ajustes necessários. Da mesma forma, podemos obter insights sobre áreas como custos de produção e alocações de custos para obter uma visão mais clara de nossos negócios."

Dados de alta qualidade e maior transparência estão ajudando a Omni Remotes a tornar seus negócios mais inteligentes.

Miguel Vidal acrescenta: "No passado, às vezes sofríamos com problemas como registros de estoque que não correspondiam ao estoque realmente no armazém. Além disso, ocasionalmente tivemos problemas decorrentes da baixa visibilidade da cadeia de suprimentos. Por exemplo, houve incidentes nos quais uma região reduziu a quantidade de um pedido interno, mas devido a falha de comunicação com a outra equipe, eles continuaram a produzir estoque, resultando em um excesso de mercadorias.

"Agora que a SAP atua como uma única versão da verdade, erros como esse são muito menos propensos a ocorrer. Em última análise, evitar esses tipos de erros nos ajuda a reduzir o desperdício e manter operações eficientes.

"Além disso, o aumento da precisão do estoque nos ajuda a fornecer um melhor atendimento ao cliente, porque podemos fornecer aos clientes informações mais confiáveis sobre se seus produtos desejados estão em estoque."

Com base em seu sucesso, a Omni Remotes planeja implementar o SAP S/4HANA para logística e finanças. Seu objetivo é aproveitar a interface de usuário intuitiva da plataforma e a análise detalhada para os tomadores de decisão. Por exemplo, os gestores poderão monitorar o desempenho de vendas, começando por obter uma visão geral das cifras globais e, em seguida, aprofundando-se para ver os resultados em cada país ou região.

Além disso, o Omni Remotes planeja aproveitar a tecnologia móvel. Especificamente, a empresa pretende aproveitar as vantagens dos aplicativos SAP Fiori disponíveis com o SAP S/4HANA, dando acesso móvel a tomadores de decisão e vendedores. Isso aumentará ainda mais a visibilidade dos dados críticos e permitirá que a empresa acelere processos como aprovações.

Enquanto se expande para essas novas áreas e incorpora mais inovações nas ofertas SAP, a Omni Remotes poderá confiar nos Servidores Bare Metal da IBM Cloud, que são conhecidos por sua confiabilidade e alto desempenho.A combinação da tecnologia SAP com os recursos do IBM Cloud fornecerá escalabilidade máxima à medida que o Omni Remotes se expande em novos países e com novos produtos.

Miguel Vidal conclui: "Passamos por uma transformação empresarial abrangente e emergimos mais enxutos, inteligentes e ágeis. Não teríamos conseguido sem o excelente suporte da IBM, o serviço de alta qualidade da IBM Cloud Bare Metal Servers e a tecnologia de ponta da SAP."