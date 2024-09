Dentre as três propostas apresentadas, a OKKO selecionou a IT Specialist, um parceiro de negócios da IBM localizado em Kiev, na Ucrânia, com base em uma combinação de experiência profissional e conhecimento das soluções IBM Security.

"A IT Specialist, em colaboração com a OKKO e a IBM, demonstrou o desejo de criar o melhor centro de operações de segurança da Ucrânia, com um preço atrativo e disposição para buscar abordagens inovadoras para resolver nossos problemas", comenta Matata.

Com base na oferta da IT Specialist, a OKKO selecionou o IBM Security QRadar Suite, uma solução de detecção e resposta a ameaças que oferece um gerenciamento de eventos e incidentes de segurança (SIEM) integrado e altamente escalável com módulos adicionais prontos para novos desafios de cibersegurança.

"A IBM e a IT Specialist enfatizaram a parceria e a coinovação, em vez de maximizar o lucro, o que foi uma surpresa agradável", diz o Sr. Matata. "Ambas estavam comprometidas em criar a melhor solução de cibersegurança possível para a OKKO, com base em uma compreensão clara do objetivo estratégico e da capacidade de avançar em direção a ele, isso nos conquistou."

Em dois anos, a OKKO e a IT Specialist estabeleceram o novo SOC, ajudando a proteger toda a infraestrutura de TI, incluindo ativos externos, como a conhecida solução de fidelidade do cliente Fishka da empresa. O grupo OKKO inclui várias empresas subsidiárias, com suas próprias redes e dispositivos, bem como aplicações e serviços, que agora são monitorados pela equipe de SOC da OKKO, com a ajuda dos serviços de segurança da IT Specialist e do IBM Security QRadar Suite.

Anualmente, o sistema processa aproximadamente 220 bilhões de eventos e identifica mais de 40.000 ameaças e 17.000 incidentes, uma média de aproximadamente 50 incidentes por dia. O SOC monitora mais de 5.000 computadores, servidores, dispositivos de rede, sistemas de informação e bancos de dados.

Dmytro Petrashchuk, diretor de tecnologia da IT Specialist, comenta: "Estamos muito focados em um objetivo comum: desenvolver recursos de detecção e resposta a ameaças líderes no setor. Com o IBM QRadar, a IT Specialist está oferecendo um centro de operações de segurança econômico com a mais alta qualidade de serviço possível."

Matata acrescenta: "No mundo da cibersegurança, a dedicação é essencial. Por exemplo, muitas vezes podemos receber uma chamada por volta da 01h00 sobre uma ameaça ou incidente em andamento. Quando entro em contato com a TI Specialist, a resposta é sempre: 'Claro, o café está pronto e nós também estamos prontos para começar', que é o tipo de parceria de que precisamos."

Ao escolher uma solução híbrida e as vantagens do licenciamento flexível, a OKKO evitou as despesas e as limitações da abordagem clássica de licenciamento de muitos produtos e soluções tradicionais de cibersegurança de pontos. Com o IBM Security QRadar Suite, a OKKO pode adicionar licenças à medida que novas ameaças e casos de uso surgem, garantindo um caminho de crescimento gradual que oferece flexibilidade e eficiência de custos.

"A plataforma híbrida IBM Security QRadar SIEM da IBM oferece a melhor solução para a OKKO, com uma combinação superior de desempenho, facilidade de uso, facilidade de gerenciamento e estabilidade", declara o Sr. Matata. "Temos o privilégio de trabalhar com equipes incrivelmente legais, altamente profissionais e voltadas para o cliente da IBM e da IT Specialist."