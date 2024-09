A O2 decidiu contratar especialistas em IA da IBM e da AddAI.Life, uma empresa tcheca focada na criação de IA conversacional com tecnologias avançadas de processamento de linguagem natural. Juntos, eles usaram o IBM® watsonx Assistant para criar um assistente virtual, que batizaram de “Eva”, que ajudaria a responder às perguntas e solicitações recebidas dos clientes. Em seguida, eles treinaram Eva para entender as várias consultas dos clientes e fornecer assistência relevante a eles. Também incorporaram a tecnologia de assistente virtual no aplicativo móvel O2, que agora cumprimenta os usuários com "Olá. Eu sou a Eva, sua assistente virtual. Como posso ajudar?”. Além disso, nos casos em que as solicitações do usuário não podem ser atendidas completamente no aplicativo móvel, o assistente virtual redireciona automaticamente as solicitações para a página relevante no site da empresa ou as associa a uma operadora especializada na área específica.

“Trabalhamos em estreita colaboração com a equipe da O2 para treinar e aprimorar a Eva, para que ela se mantenha atualizada em termos de tecnologia e experiência do cliente (CX). Uma grande ajuda para nós são as ferramentas que desenvolvemos para analisar as jornadas dos clientes e os assuntos abordados com frequência que podemos incorporar à solução, para que ela permaneça relevante e atualizada o tempo todo. Espero que a Eva tenha o maior número possível de clientes satisfeitos”, conta Jindřich Cromý, cofundador e CEO da AddAI.Life.

Ao contrário de muitos outros assistentes no mercado, a Eva se comunica diretamente com o sistema de atendimento ao cliente da O2, o que permite que o assistente virtual direcione as respostas de forma mais eficaz e proposital. “O watsonx Assistant em execução na IBM Cloud é, por assim dizer, o cérebro da Eva, que impulsiona toda a interação com o usuário. A Eva é treinada para interpretar uma ampla gama de intenções dos usuários e fornecer respostas ou conduzi-los por meio de ações necessárias. Ao se comunicar e trocar dados com outros componentes, o software informa instantaneamente os clientes sobre faturamento, status dos pedidos ou dados de roaming”, explica Martin Švík, IBM Vice President and CTO para a Europa do Norte, Central e Oriental.