Hoje, a N.V. Elmar aumentou significativamente sua capacidade de lidar com as atualizações de status dos seus medidores inteligentes com o IBM Cloud Pak for Integration. Anteriormente, os medidores inteligentes eram programados para enviar mensagens uma vez por dia, totalizando 15 mensagens por minuto para todo o sistema. Agora, as atualizações são enviadas a cada 15 minutos por medidor, totalizando aproximadamente 50 mensagens por segundo. Nos próximos três anos, a empresa planeja fazer a implementação total dos medidores inteligentes em todos os 50.000 clientes, quase triplicando a carga atual.

"São muitos dados que estamos coletando com a plataforma IBM, e o recurso de integração de aplicativos está no centro de todos os nossos processos", diz Ng. "Agora podemos integrar qualquer endpoint na plataforma IBM Cloud Pak for Integration. Nós realmente confiamos na sua estabilidade e nos recursos de processamento e expansão. Funciona muito bem para nós."

A empresa também continua consultando a IBM conforme necessário. “Adquirimos algumas semanas adicionais de serviços profissionais apenas para ajudar a acelerar nossas implementações”, diz Ng. “Tivemos ótimos colegas da IBM designados para nossos projetos. E funcionou muito bem para nós. A cada trimestre colocamos algo novo em produção.”

O próximo passo da N.V. Elmar é usar o IBM Cloud Pak for Integration para integrar seus 11.000 postes de luz inteligentes para entender o uso, e obter visibilidade para fins de resolução de problemas se algo der errado. Também está planejando integrar suas estações de carregamento inteligentes para veículos elétricos.

E no próximo ano, a empresa começará a usar o recurso de gerenciamento de API da solução, cujo lançamento foi adiado por causa da COVID-19. “Esperamos que no futuro possamos migrar tudo, desde a API Elmar para nosso programa de medidor inteligente até a integração de aplicativos e os componentes de gerenciamento de API do IBM Cloud Pak for Integration. Pelo menos, esse é o roteiro que estamos pretendendo seguir", diz Ng.

Mais adiante, a empresa estuda incorporar a IA à solução por meio de um chatbot. Ao se conectar à camada de integração de aplicativos, o chatbot pode acessar informações de sistemas back-end da empresa relacionadas a consultas de faturamento, solicitações de serviço e atualizações de status.

A empresa continua aproveitando a capacidade da solução de impulsionar a inovação por meio do autoatendimento, e manter os custos baixos no processo. "Nós realmente queríamos fazer a implementação por conta própria", diz Ng. "E a capacidade de inovar rapidamente foi fundamental para nós. Do ponto de vista dos custos, isso nos poupou da necessidade de pagar e treinar dois desenvolvedores adicionais.”