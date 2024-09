Durante a fase de implementação do projeto, a IBM forneceu múltiplas rodadas de treinamento técnico para a equipe de desenvolvimento da Nobo Technologies e ajudou a transferir suavemente os programas de desenvolvimento secundário existentes para a plataforma ELM. Seguindo o conceito de que "as ferramentas devem servir às pessoas", a Nobo Technologies promoveu amplamente a aprendizagem do ELM internamente e continuou a aprimorar os processos do sistema por meio de prática contínua e feedback dos usuários.



Zhao Xiaokai, Gerente Geral do Software de Sustentabilidade da IBM no Grupo da Grande China, explica: "Ao contrário de alguns fornecedores que simplesmente migraram processos, modelos e dados existentes para o sistema, a IBM trabalhou em estreita colaboração com a Nobo Technologies desde o início, na fase de comunicação, para reorganizar seu processo de negócios, tendo os objetivos comerciais da Nobo como 'farol' durante todo o projeto." Todo o projeto envolve vários departamentos da Nobo Technologies, sua visão de futuro e forte execução de transformação digital, bem como comunicação e colaboração profundas com a equipe IBM. A cocriação é a chave para a implementação tranquila do projeto, o que pode ser considerado um reflexo perfeito de ‘dar as mãos para criar’”.



Chen Lishun, Vice-Gerente Geral de R&D na Nobo Technologies, acrescenta: "O que me impressiona nesta cooperação é que a IBM não apenas permite que a Nobo Technologies em termos de configuração de ferramentas, mas também nos traz um conjunto avançado de ferramentas que estão profundamente integradas aos processos de negócios e métodos de gerenciamento." Isso exige não apenas os recursos de serviço de ferramentas inovadoras, mas também uma rica reserva de experiência em consultoria. Esse modelo de cooperação completo e de ponta a ponta pode nos ajudar a simplificar o processo de P&D de forma mais eficaz e, ao mesmo tempo, descobrir todo o potencial do valor do IBM ELM."