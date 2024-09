Newlight Technologies, Inc.

Para apoiar seus ambiciosos planos de expansão, a Newlight Technologies entrou em contato com a IBM e a IBM Business Partner Cognition Foundry e decidiu implementar uma solução IBM Blockchain, com tecnologia IBM LinuxONE.

Mark Herrema comenta: "Entramos em contato com a equipe da IBM, e eles nos conectaram com a Cognition Foundry. Analisamos alguns de seus outros trabalhos com empresas sociais e ficamos extremamente impressionados. Assim que entramos em contato com a Cognition Foundry, sabíamos que tínhamos encontrado um parceiro com a capacidade de nos ajudar a dar os próximos passos em nossa jornada."

A Newlight trabalhou com a Cognition Foundry para implementar um sistema baseado em IBM Blockchain que cria um registro indelével de cada etapa na produção do AirCarbon. Cada etapa do processo, desde a captação de emissões de metano geradas em minas de carvão abandonadas, aterros sanitários ou fazendas, até a aquisição de energia renovável, a conversão do gás em produtos e a entrada de um relatório de verificação de terceiros, gera um dado discreto que é registrado no Blockchain hyperledger. Cada link na cadeia suporta e verifica todos os outros links e, portanto, não pode ser erradicado ou alterado.

Mark Herrema acrescenta: "IBM Blockchain é uma tecnologia ideal para nós. Isso nos permite oferecer aos nossos consumidores uma origem verificável: você sabe exatamente quando e onde capturamos o gás de efeito estufa, quando o transformamos em um polímero e depois em um pellet de AirCarbon, como chegou às suas mãos e qual foi o impacto de carbono verificado por terceiros. Isso dá aos consumidores a capacidade de fazer uma escolha informada sobre o tipo de impacto que eles querem ter."

A Cognition Foundry hospeda a solução IBM Blockchain em um servidor IBM LinuxONE. A plataforma LinuxONE oferece escalabilidade e segurança maciças que a Newlight precisa para sustentar suas operações em expansão.

Ron Argent, CEO da Cognition Foundry, explica: "Trabalhamos com startups dinâmicas que possuem ideias inovadoras e desejam causar um impacto rápido no mundo." LinuxONE é a infraestrutura ideal para atender a essa necessidade, pois a escalabilidade vertical é insuperável. Podemos fornecer um ambiente que seja do tamanho certo para nosso cliente desde o início e escalá-lo com um simples ajuste assim que eles precisarem de mais poder de processamento.

"É realmente muito fácil e garante que não há restrições quanto à distância que você pode crescer. Como não é necessário adicionar mais infraestrutura para expandir, podemos limitar nossa pegada física, ao contrário de uma fazenda de servidores tradicional. Isso ajuda a otimizar a utilização dos servidores e evita o desperdício, permitindo-nos operar de forma eficiente em termos energéticos e ecologicamente correta também.

Ele continua: "Nossos clientes também se beneficiam da confiabilidade e robustez excepcionais que vêm dos 50 anos de experiência em desenvolvimento empresarial que alimentaram a plataforma LinuxONE. O nível de segurança e disponibilidade é excepcional: como provedores de serviço, podemos hospedar várias aplicações de clientes, cada uma com sua própria rede virtual, no mesmo servidor físico, contribuindo mais uma vez para uma estratégia mais ecológica e eficiente em termos de custos.

Com o suporte do LinuxONE à sua solução de blockchain, a Newlight pode continuar evoluindo, sem o risco de perder o momento, como Mark Herrema comenta: "Trabalhar com a Cognition Foundry e a IBM tem sido um verdadeiro ponto. Com o IBM LinuxONE, podemos nos concentrar em como levamos nosso processo de captura de carbono para o mundo, e não precisamos nos preocupar em gerenciar nossa infraestrutura, nem desacelerar e reavaliar sempre que precisamos adicionar novos usuários à solução. É um caminho muito bom para escalar.”