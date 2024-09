O programa IBM Science for Social Good foi criado com a premissa de que a ciência aplicada e a tecnologia podem resolver os problemas mais complexos do mundo acelerando o ritmo do desenvolvimento das soluções através do método científico. Desde 2016, o programa reúne cientistas e engenheiros da IBM Research e profissionais acadêmicos, especialistas de diversas organizações não governamentais (ONGs), agências do setor público e empresas sociais para encontrar meios de superar os desafios sociais emergentes usando ciência e tecnologia. Resultado até o momento: 28 projetos inovadores, 19 parcerias, 9 patentes pendentes de aprovação, e muito mais.

A inteligência artificial (IA) está entre as soluções exploradas por seu papel de melhoria da sociedade. Em um programa das Nações Unidas criado para facilitar iniciativas de sustentabilidade em países em desenvolvimento, em serviços sociais, segurança pública e iniciativas voltadas para educação, as tecnologias cognitivas estão sendo aplicadas para colocar em prática a visão de um mundo mais seguro e produtivo.