Ao automatizar fluxos de trabalho digitais na plataforma Microsoft Dynamics 365, a DCA obteve melhorias de desempenho que transformaram a unidade de segurança do elevador. Comprimir o tempo de ciclo de inspeção de elevadores de 21 a 28 dias para dois ou três dias reduziu o tempo de resposta em 90%.

Acelerar o tempo do ciclo de inspeção também melhorou o fluxo de receita por meio de faturamento mais rápido e pagamento mais rápido das taxas relacionadas à inspeção. Devido a uma melhor visibilidade sobre faturas vencidas, a DCA conseguiu reenviar faturas e gerar USD 800.000 em receita adicional em faturas com mais de 18 meses.

Atualmente, 45 inspetores de campo e cinco funcionários de escritório usam a plataforma para apoiar um alto volume de inspeções. Em 2019, foram realizadas 14.900 inspeções de ciclo total, juntamente com 2.221 reinspeções adicionais.

"Na verdade, nós olhamos mais para os ganhos de funcionalidade do que para a economia de custos," diz Harrison. "Antes, nossa equipe normalmente realizava tarefas relacionadas à entrada dos pedidos. Agora, eles podem se concentrar em outros trabalhos. Isso libera as pessoas para procurarem por contas em atraso. Por exemplo, se alguém está com dificuldade para pagar as contas e está cortando custos, isso pode acabar sendo um problema de segurança, e podemos investigar isso."

Ao compartilhar plataformas e dashboards comuns, os funcionários do help desk e dos serviços de rede gerenciam os mesmos problemas, enquanto constroem experiência no conjunto de ferramentas. Os gráficos e dashboards fornecidos pela nova plataforma também deram aos supervisores da DCA e ao pessoal de back office uma melhor visibilidade e controle sobre os dados.

"À medida que nossas pessoas usam cada vez mais, elas percebem o quão fácil é navegar e trabalhar com ela — como tudo está conectado," diz Harrison. "É extremamente útil para nos manter organizados e manter todos, literalmente, na mesma página. Quando todos estamos olhando para o mesmo dashboard, isso promove a comunicação."

Com o portal ELSA em funcionamento há um ano, a DCA continua usando a plataforma Microsoft Dynamics 365 para desenvolver novas soluções para serviços de inspeção. Em dezembro de 2020, está previsto o lançamento de um novo portal para o Departamento de Inspeção de Habitação, seguido de outro portal para o Departamento de Fiscalização do Código de Incêndio em 2021. A DCA espera melhorias de desempenho semelhantes à medida que os novos portais agilizam os fluxos de trabalho por meio de processos digitais.

Harrison frequentemente recebe perguntas sobre sua transformação digital e como ela foi implementada na DCA. "As pessoas me perguntam, 'Por que você está trabalhando com a IBM em uma plataforma da Microsoft?' Isso não faz sentido," diz Harrison. "No entanto, não é assim que o mundo da consultoria de TI funciona. A experiência da equipe do Microsoft Dynamics 365 dentro da prática da IBM é de classe mundial e insuperável. Sua comunicação também é de alto nível."