A equipe técnica da neoleap implementou com sucesso sua plataforma de integração ágil sem causar interrupções nos sistemas de pagamento, carteiras digitais ou nas operações comerciais. A empresa aprimorou consideravelmente seus recursos e serviços desde a implementação.

Um dos principais marcos alcançados foi a transferência das responsabilidades de processamento de cartões do Alrajhi Bank para a neoleap, após o projeto bem-sucedido de implementação do greenfield. Essa transição abriu caminho para o lançamento de uma carteira empresarial (B2B) revolucionária para os comerciantes. Concluída em um recorde de 7 meses, a carteira permitiu que os comerciantes se cadastrassem em menos de 60 segundos, enquanto os concorrentes mais próximos em pagamentos digitais levam entre 3 e 7 minutos. Com uma participação de mercado em dispositivos POS de marca superior a 40%, a neoleap simplificou a integração dos comerciantes com os sistemas nacionais de pagamento digital do Reino. A neoleap disponibiliza a carteira em várias plataformas, incluindo navegadores, dispositivos móveis e tablets, reforçando seu compromisso com acessibilidade e conveniência para o usuário.

"O processo de desenvolvimento foi um divisor de águas para nós. Como uma empresa digital relativamente jovem e sem ter ingressado cedo no mercado de pagamentos digitais, conseguimos alcançar e superar concorrentes ao oferecer produtos e serviços digitais acessíveis e alinhados às tendências do Reino. Como nossa plataforma de integração ágil foi construída sobre o IBM Cloud Pak for Integration e o Red Hat OpenShift, realizamos melhorias contínuas no sistema a cada duas semanas, sem downtime, aprimorando a experiência geral do usuário e garantindo a conformidade. Isso foi possível graças ao estabelecimento bem-sucedido dos processos DevSecOps que nos permitiram automatizar completamente o desenvolvimento e a implementação de serviços no IBM Cloud Pak for Integration e no Red Hat OpenShift,” explicou um porta-voz da neoleap.

O lançamento da carteira para comerciantes proporcionou benefícios significativos aos próprios comerciantes. Ele abriu caminho para pagamentos internacionais e criou um novo canal para transações de folha de pagamento e financeiras. Além disso, a empresa ampliou a integração com empresas do Grupo Alrajhi Bank e terceiros externos, utilizando tecnologias de nuvem híbrida da IBM para oferecer experiências de open banking mais seguras e integradas aos clientes. A neoleap também se expandiu internacionalmente com serviços transfronteiriços no Oriente Médio e planeja ampliar sua atuação para além da região.