A Nelen & Schuurmans fez parceria com a IBM Ecosystem Engineering para desenvolver um assistente piloto de IA generativa com o objetivo de melhorar a acessibilidade e a usabilidade do Rana. A solução utiliza o IBM watsonx.ai e o IBM watsonx.data® para transformar e indexar a documentação, fornecer recursos de busca semântica e gerar trechos de código para chamadas de API. O assistente também permite que os usuários interajam com o sistema e recebam orientações e feedback úteis sobre como usar o software, tanto por meio da interface do usuário quanto programaticamente, por meio dos trechos de código gerados.

O processo de implementação envolveu a colaboração entre a Nelen & Schuurmans e a IBM, com o piloto estruturado com base em uma arquitetura de solução de retrieval-augmented generation (RAG), utilizando uma metodologia de fragmentação semântica para refinar a documentação do Rana para uso com modelos de linguagem de grande escala (LLMs).

O piloto demonstrou o potencial das tecnologias de IA generativa para melhorar a experiência do usuário (UX) e gerar valor de negócio para a Nelen & Schuurmans, além de ampliar a expertise interna da empresa no domínio da IA generativa.