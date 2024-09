Um dos principais requisitos de negócios era manter os principais sistemas no local, incluindo o sistema de folha de pagamento com seus dados confidenciais. A IBM construiu a plataforma de nuvem SAP para integrar sem dificuldades as principais aplicações de folha de pagamento com as soluções de benefícios SaaS HR e PaaS. Isso permite que os funcionários acessem todas as aplicações necessárias em uma única página inicial.

A IBM também colaborou com a Synapxe, parceira de negócios do NUHS, para criar uma arquitetura perfeita e rica em segurança. Nela, o SAP Cloud Platform Integration, o SAP Cloud Connector, o SAP Web Dispatcher e o Enterprise Service Bus vincularam o sistema de folha de pagamento da SAP às aplicações de RH na nuvem.

Para permitir que os funcionários fizessem login com segurança, a IBM trabalhou em conjunto com a Synapxe, o órgão de HealthTech de Singapura, para implementar o SAP Identity Authentication Services com autenticação de dois fatores. O NUHS também usou o IBM Application Management Services for Hybrid Cloud para aumentar a eficiência operacional.