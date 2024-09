A Movius oferece o MultiLine, um aplicativo que cria uma segunda linha telefônica em um dispositivo existente, permitindo comunicações em canais populares de voz e mensagens, criptografando e documentando automaticamente todas as conversas, chats e textos. As organizações escolhem o MultiLine porque ele permite que seus funcionários se comuniquem com os clientes de maneira eficiente e conveniente, ao mesmo tempo em que cumprem com rígidas regulamentações do setor sobre manutenção de registros. Além disso, apoia as metas de sustentabilidade corporativa ao ajudar a reduzir o desperdício e o consumo de energia de fornecer telefones comerciais separados.

Claro, antes de os clientes adotarem o MultiLine, eles precisam saber que seus dados estarão seguros. “É uma das primeiras coisas que os clientes querem saber quando falam conosco,” diz Bill Pettit, diretor de infraestrutura de nuvem e TI na Movius. “Com a base de clientes que atendemos, há potencialmente conversas sensíveis acontecendo.Nossas posturas de segurança e conformidade estão em vigor para garantir que protegemos essa informação.”

Assim como os recursos do MultiLine permitem que os clientes cumpram as regras de retenção, as tecnologias e processos que sustentam o aplicativo devem cumprir com as rigorosas regulamentações de segurança de dados aplicadas a setores como bancário, saúde, governo e outros. O MultiLine é uma solução SaaS usada por organizações em todo o mundo, possui muitas integrações com parceiros diferentes e inclui uma linha de suporte baseada em IA para manter a excelente qualidade das chamadas. “Para ter uma postura de segurança robusta”, diz Pettit, “precisamos conectar todas essas peças e gerenciar ameaças de forma proativa.”

“O tempo para identificar e remediar ameaças é crítico,” acrescenta Chethan Visweswar, diretor de produto na Movius. “Se o tempo de remediação aumentar, corremos o risco de perder a confiança de nossos clientes.”