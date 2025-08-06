Mitsui & Co., Ltd.

A Mitsui & Co. posicionou a sustentabilidade como uma questão central de gestão e continua a abordá-la por meio de diversas atividades empresariais. A empresa oferece o "farmers 360° link", que cria uma nova experiência sustentável ao conectar agricultores de algodão (produtores) na Zâmbia, África, a consumidores no Japão. Esse sistema utiliza a tecnologia blockchain para tornar visível o percurso das matérias-primas usadas nos produtos, além de aumentar o valor do produto ao comunicar aos consumidores os pensamentos e histórias dos produtores. A plataforma também permite que os consumidores apoiem diretamente os produtores. O fator fundamental para o sucesso foi o desenvolvimento de aplicativos móveis adequados tanto para os produtores — que muitas vezes têm pouco ou nenhum contato com smartphones devido a ambientes de comunicação precários — quanto para os consumidores que acessam os produtos, conectando ambos os lados. A empresa escolheu a IBM como parceira de cocriação para o desenvolvimento dos aplicativos. O sistema, viabilizado por meio de rigorosos testes com usuários e pela ampla experiência dos especialistas do IBM Garage, atraiu grande atenção e atualmente está sendo utilizado por diversas marcas líderes do setor de vestuário.