Mitsui & Co., Ltd.

A Mitsui & Co. posicionou a sustentabilidade como uma questão central de gestão e continua a abordá-la por meio de diversas atividades empresariais. A empresa oferece o "farmers 360° link", que cria uma nova experiência sustentável ao conectar agricultores de algodão (produtores) na Zâmbia, África, a consumidores no Japão. Esse sistema utiliza a tecnologia blockchain para tornar visível o percurso das matérias-primas usadas nos produtos, além de aumentar o valor do produto ao comunicar aos consumidores os pensamentos e histórias dos produtores. A plataforma também permite que os consumidores apoiem diretamente os produtores. O fator fundamental para o sucesso foi o desenvolvimento de aplicativos móveis adequados tanto para os produtores — que muitas vezes têm pouco ou nenhum contato com smartphones devido a ambientes de comunicação precários — quanto para os consumidores que acessam os produtos, conectando ambos os lados. A empresa escolheu a IBM como parceira de cocriação para o desenvolvimento dos aplicativos. O sistema, viabilizado por meio de rigorosos testes com usuários e pela ampla experiência dos especialistas do IBM Garage, atraiu grande atenção e atualmente está sendo utilizado por diversas marcas líderes do setor de vestuário.
A Mitsui & Co. oferece o "farmers 360° link", um sistema de rastreabilidade de produtos agrícolas que, por meio de blockchain, conecta diretamente agricultores da Zâmbia que cultivam algodão com métodos sustentáveis a consumidores japoneses que compram roupas feitas com esse algodão. O desafio para concretizar esse sistema foi desenvolver um aplicativo móvel ("field app") para uso de gestores de cultivo na Zâmbia, que compram algodão localmente, e outro aplicativo para os consumidores no Japão. O primeiro precisava ser fácil de usar, mesmo por pessoas no campo sem familiaridade com smartphones, e funcionar bem mesmo em áreas com baixa cobertura de sinal. O segundo exigia uma experiência (UX) e interface (IU) simples para usuários em países desenvolvidos, harmonizada com a imagem dos produtos de vestuário.
A Mitsui & Co. anunciou a escolha do sistema de rastreabilidade baseado em SaaS Transparent Supply, junto com o IBM Supply Chain Intelligence Suite como plataforma de blockchain. A empresa também escolheu a IBM como parceira de cocriação para o desenvolvimento dos aplicativos. O motivo da escolha foi a alta qualidade da proposta, que incluía conhecimento detalhado sobre as regiões locais da Zâmbia, além de diversas ideias e soluções técnicas para criar o melhor aplicativo possível. O desenvolvimento do aplicativo de campo foi realizado por especialistas da IBM que visitaram o local para conduzir testes repetidos e ajustes, considerando o nível de letramento digital e o ambiente de comunicação dos usuários locais. O aplicativo para consumidores foi construído com base em feedback de usuários de teste, e os especialistas da IBM também capacitaram engenheiros locais para possibilitar a produção interna.
Em abril de 2022, o aplicativo de campo começou a ser utilizado em aproximadamente 3.000 fazendas. Em abril de 2023, a marca de moda Ron Herman, e em agosto do mesmo ano, a BEAMS, iniciaram a venda de produtos de vestuário que utilizam o "farmers 360° link". Atividades para apoiar outros agricultores locais também serão lançadas futuramente. O conceito recebeu o apoio de diversas empresas, e a Mitsui & Co. pretende expandir ainda mais essa colaboração. Para isso, a empresa continuará aprimorando as funcionalidades do aplicativo e está considerando expandir o "farmers 360° link" para outras regiões, como a Europa, além de aplicá-lo a outras culturas, como cacau e café.
Nos setores de recursos minerais e metálicos, energia, projetos de infraestrutura, mobilidade, químicos, produtos de ferro e aço, alimentos, gestão de alimentos e varejo, bem-estar, negócios de TI e comunicação e desenvolvimento corporativo, a Mitsui aproveita suas bases globais de vendas, rede de contatos e capacidade de análise de informações para atuar em uma ampla gama de negócios sob diversas perspectivas — incluindo venda de produtos, logística e financiamento que os sustentam, além da estruturação e operação de projetos internacionais.
