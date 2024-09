Fundada em 2011, a MacStadium é uma provedora de serviços de nuvem privada e líder em software como serviço (SaaS) cuja missão é oferecer soluções de nuvem que simplifiquem o Mac para as empresas. A empresa oferece um pacote de infraestrutura avançada baseada em software e tecnologia inovadora que ajuda os profissionais de DevOps a implementar aplicações com sucesso em dispositivos Apple. Uma de suas ofertas é a Orka® (Orchestration with Kubernetes on Apple) (link fora do ibm.com) A plataforma é a única camada de virtualização nativa do Kubernetes disponível para a infraestrutura de compilação do Mac (link fora do ibm.com).

A disponibilização constante de atendimento e informações é fundamental para garantir a satisfação do cliente com uma solução de ponta como a Orka. Os desenvolvedores que trabalham com o produto precisam de respostas para suas dúvidas em tempo real para cumprir seus SLAs e atingir suas metas estratégicas de negócios. "Nossa solução de suporte anterior era um aplicativo de bate-papo que enviava um alerta para o técnico do data center de plantão no momento. Pode ser um novo técnico que acabou de entrar para a equipe ou um membro antigo da equipe com amplo conhecimento e experiência com a Orka", explica Chris Chapman, diretor de tecnologia da MacStadium. "A velocidade das informações e o contexto variavam de acordo com cada resposta", acrescenta. Além disso, às vezes o técnico ficava sobrecarregado com perguntas sobre o produto facilmente respondidas pela documentação disponível. Os técnicos de suporte ficavam vulneráveis a tempos de espera mais longos com perguntas de alto volume e baixa complexidade, em vez de se concentrarem em consultas realmente complexas.