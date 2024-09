Para acomodar essa iniciativa estratégica, o Lumileds agora usa o software IBM Decision Optimization Center, atualizado recentemente para a versão 3,9, para supervisionar seus esforços globais de pareamento da cadeia de suprimentos de demanda. Com a solução implementada, a equipe da empresa pode tomar decisões orientadas por dados sobre quais tipos de execuções de produção devem ser realizadas nas fábricas globais do grupo, concentrando-se no equilíbrio entre otimização de estoque e execuções de fabricação just-in-time.

"Agora podemos ver quanto cada fábrica está produzindo", observa Namburi. "Mas o mais importante é a análise de cenário que podemos fazer. Nossos planejadores podem projetar o que aconteceria com nossos cronogramas de produção e cumprimento se alterássemos certas capacidades ou mudássemos recursos."

Por exemplo, ao preencher um pedido grande, o sistema pode inicialmente indicar que as Lumileds precisarão de mais de três semanas para produzir os arrays de iluminação LED necessários. Mas os planejadores podem começar a analisar cenários potenciais para ver se essa linha do tempo pode ser reduzida mudando as execuções de produção entre locais ou reorganizando os cronogramas.

"Podemos analisar um backorder e determinar rapidamente qual é o problema", continua Namburi. "É uma restrição de missão? Estamos perdendo dados de inventário? Quando temos toda a cadeia de suprimentos organizada, a solução nos permite criar um plano mais otimizado rapidamente."

Além disso, a Lumileds continua a recorrer ao software ILOG CPLEX Optimization Studio para suporte de remessa. "Uma vez que temos o inventário bem arrumado, o CPLEX nos permite saber a melhor maneira de organizá-lo", acrescenta Namburi. "Ele nos permite gerar rapidamente a confirmação dos números de peças de que precisamos para atender aos requisitos de nossos clientes e ao nosso compromisso de 48 horas."