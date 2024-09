Para impulsionar seus esforços de desenvolvimento de produtos, a Lumen Freedom optou por trabalhar com o IBM® Business Partner Olive Grove IT para implementar o software IBM® Engineering Requirements Management DOORS® Next e o software IBM® Engineering Lifecycle Management (ELM).

"Analisamos algumas ferramentas diferentes", lembra Eliott. "Ponderamos seus prós e contras, e como o DOORS Next e o ELM são praticamente padrões no setor automotivo, optamos pela IBM como nossa escolha principal para a cadeia de ferramentas." Com o DOORS Next como um componente central do ciclo de vida no ELM, a Lumen Freedom agora pode registrar, rastrear e analisar seus requisitos mecânicos, de hardware e de software ao longo de todo o processo de desenvolvimento do produto, incluindo quaisquer variações específicas do cliente.

"Para uma empresa pequena, eles enfrentaram um desafio particularmente complexo", acrescenta Davyd Norris, fundador da Olive Grove IT. "E como o ELM poderia ser fornecido como um modelo SaaS [software como serviço], eles não precisariam designar administradores de sistema para ajudar com a ferramenta agora ou no futuro."

Por sua vez, a Lumen Freedom usa o software Engineering Lifecycle Management para estabelecer uma rastreabilidade padronizada em seus testes, rastreamento de defeitos, validação e atividades gerais do fluxo de trabalho. "Estamos usando-o diariamente como um Scrum", explica Tony Rocco, gerente de inovação e tecnologia da Lumen Freedom. "Ele mantém todos conectados e promove uma visão compartilhada ao longo de todo o processo de produção. Não temos tempo para cometer erros ou repetir tarefas, e o Engineering Lifecycle Management nos permite acertar na primeira vez."

Wilson acrescenta: "É como uma ferramenta de gestão para as pessoas. Ele acaba com o isolamento que existia entre as equipes e permite uma gestão mais inclusiva e colaborativa. Portanto, quando nos concentramos no braço direito do modelo V – ao nos concentrarmos na qualidade das nossas ofertas – podemos rastrear cada requisito de cada estágio do processo e garantir que eles estejam presentes nos nossos produtos finais ao longo de todo o processo de validação e verificação."

Ao mesmo tempo, a Olive Grove oferece suporte contínuo e conhecimento especializado nos métodos de engenharia de sistemas ágeis para ajudar a simplificar ainda mais os processos de desenvolvimento. "Nosso relacionamento com a Olive Grove funcionou muito bem", observa Rocco. "Houve tanta flexibilidade no software da IBM que não ficou imediatamente claro como deveríamos usar a ferramenta. Mas a Olive Grove trouxe a metodologia e o suporte de back-end para ajustar a ferramenta às nossas necessidades específicas. Não teríamos conseguido sem a Olive Grove."