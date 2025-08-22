O Lufthansa Group fundiu e aprimorou múltiplas aplicações de operações terrestres em uma plataforma unificada baseada na web, com a consultoria da IBM Consulting.
O Lufthansa Group, líder global em aviação, já havia avançado na otimização das operações terrestres com uma série de aplicativos móveis.
Apesar de os aplicativos funcionarem bem, sua natureza fragmentada restringia a portabilidade, fomentava ineficiências, elevava os custos e dificultava a coordenação entre o pessoal do aeroporto e da companhia aérea. Além disso, o aumento das despesas de licenciamento da plataforma de comunicação existente — substancialmente ultrapassada e cara — agravava ainda mais as pressões financeiras.
À medida que o objetivo estratégico mais amplo do Lufthansa Group se deslocava para a modernização dos sistemas de comunicação, tornou-se necessária uma solução unificada que pudesse integrar todas as funcionalidades em uma única aplicação baseada na web, acessível em diferentes tipos de dispositivos. Em um cenário de alto risco, no qual atrasos de voos e ineficiências nas operações de solo poderiam gerar perdas financeiras significativas e afetar a satisfação dos clientes, era imprescindível tomar uma decisão decisiva. Esse movimento estratégico teve como objetivo reduzir os custos operacionais, aprimorar a experiência do usuário e garantir uma comunicação contínua entre a equipe de solo, pilotos e equipes operacionais.
O Lufthansa Group, em parceria com a IBM Consulting, transformou sua gestão de operações de solo ao consolidar múltiplos aplicativos em uma única solução baseada na web, chamada Turnaround Companion (TAC), que ajuda a lidar com as ineficiências e os altos custos associados ao gerenciamento de ferramentas separadas.
A expertise da IBM em soluções em nuvem e desenvolvimento de aplicações foi fundamental nessa transformação. A implementação da solução envolveu estreita colaboração entre diferentes equipes e o uso de ferramentas dentro da IBM Consulting:
A nova plataforma baseada na web oferece uma visualização clara de todos os dados relevantes, facilitando a coordenação e comunicação ágil entre a equipe de aeroporto e de companhias aéreas. A inclusão de recursos de comunicação baseados em chat — que utilizam um mecanismo interno de mensagens da LG — e notificações inteligentes garante que nenhuma informação crucial seja perdida.
O TAC, construído com tecnologias modernas da web e hospedado na Microsoft Azure Cloud, é acessível em todos os principais sistemas operacionais, incluindo iOS e Android, expandindo assim a base de usuários e reduzindo os custos de licenciamento. A estrutura modular da plataforma também permite adaptação flexível a novos requisitos e expansão para incluir públicos e aplicações adicionais, tornando-o uma ferramenta versátil para as necessidades futuras do Lufthansa Group.
A implementação bem-sucedida do TAC permitiu ao Lufthansa Group acompanhar todo o processo de reestruturação e todas as interações entre as partes envolvidas em um único stack de soluções consolidada. Isso resultou em maior eficiência, redução de atrasos e aumento da satisfação dos clientes. A companhia aérea planeja continuar transferindo funcionalidades de outras aplicações para o TAC, além de introduzir novos recursos que tragam valor adicional aos usuários e otimizem ainda mais as operações em solo.
O Lufthansa Group obteve uma melhora significativa na eficiência de suas operações em solo. A plataforma TAC unificada permitiu o rastreamento em tempo real do processo de entrega de aeronaves, consolidando todos os dados e comunicações em um único stack de soluções.
Essa otimização gerou uma série de conquistas:
Vale destacar que as novas versões do TAC apresentam apenas alguns minutos de downtime, em comparação com quase 45 minutos dos aplicativos móveis legados. Apesar desses avanços importantes, a equipe do projeto ainda busca atingir zero downtime em futuras atualizações.
Como parte da parceria contínua, a IBM segue apoiando o Lufthansa Group na migração de mais funcionalidades para o TAC, simplificando ainda mais as operações da companhia aérea. A equipe da IBM continua desenvolvendo novas ferramentas para a plataforma e estudando a implementação de inteligência artificial generativa. A implantação bem-sucedida do TAC estabeleceu um novo padrão para o manuseio eficiente de voos, promovendo a padronização sustentável nas operações aeronáuticas e garantindo uma experiência superior de viagem para funcionários e passageiros.
O Lufthansa Group é um grupo aéreo globalmente reconhecido, com sede na Alemanha. A empresa cresceu e se tornou um dos maiores grupos de companhias aéreas do mundo, atendendo milhões de passageiros anualmente. O Lufthansa Group é renomado por seu compromisso com qualidade, segurança e satisfação do cliente.
A IBM Consulting é onde a expertise de confiança encontra a tecnologia poderosa. Trabalhando diretamente em parceria com os clientes, aconselhamos, projetamos, construímos e operamos inovações de negócios que importam e entregamos resultados duradouros.
