O Lufthansa Group, em parceria com a IBM Consulting, transformou sua gestão de operações de solo ao consolidar múltiplos aplicativos em uma única solução baseada na web, chamada Turnaround Companion (TAC), que ajuda a lidar com as ineficiências e os altos custos associados ao gerenciamento de ferramentas separadas.

A expertise da IBM em soluções em nuvem e desenvolvimento de aplicações foi fundamental nessa transformação. A implementação da solução envolveu estreita colaboração entre diferentes equipes e o uso de ferramentas dentro da IBM Consulting:

A equipe da IBM® iX facilitou workshops de design thinking para desenvolver o TAC, garantindo uma interface de usuário e uma experiência do usuário (UX) fáceis de usar, que atendem a diversos papéis dentro das operações de solo do Lufthansa Group.

A equipe de modernização de aplicações da IBM liderou a rearquitetura dos sistemas legados do Lufthansa Group, possibilitando a migração sem dificuldade de múltiplas aplicações independentes para uma plataforma unificada e nativa em nuvem. Esse esforço de modernização garante escalabilidade, desempenho e manutenção de longo prazo da solução TAC.

As equipes de projeto e serviços de engenharia de produtos da IBM trabalharam em estreita colaboração com o Lufthansa Group, aprimorando continuamente a plataforma TAC. Sua abordagem integrada para desenvolver e oferecer suporte à plataforma possibilitou iterações rápidas, alinhamento com as necessidades de negócios em evolução e um design centrado no usuário que impulsiona a adoção e o valor a longo prazo.

A equipe da IBM Garage realizou o desenvolvimento e a manutenção contínua do TAC, com ênfase na modernização contínua de aplicações e fornecendo orientação estratégica consistente ao cliente sobre arquitetura de nuvem e estratégia de tecnologia.

A nova plataforma baseada na web oferece uma visualização clara de todos os dados relevantes, facilitando a coordenação e comunicação ágil entre a equipe de aeroporto e de companhias aéreas. A inclusão de recursos de comunicação baseados em chat — que utilizam um mecanismo interno de mensagens da LG — e notificações inteligentes garante que nenhuma informação crucial seja perdida.

O TAC, construído com tecnologias modernas da web e hospedado na Microsoft Azure Cloud, é acessível em todos os principais sistemas operacionais, incluindo iOS e Android, expandindo assim a base de usuários e reduzindo os custos de licenciamento. A estrutura modular da plataforma também permite adaptação flexível a novos requisitos e expansão para incluir públicos e aplicações adicionais, tornando-o uma ferramenta versátil para as necessidades futuras do Lufthansa Group.

A implementação bem-sucedida do TAC permitiu ao Lufthansa Group acompanhar todo o processo de reestruturação e todas as interações entre as partes envolvidas em um único stack de soluções consolidada. Isso resultou em maior eficiência, redução de atrasos e aumento da satisfação dos clientes. A companhia aérea planeja continuar transferindo funcionalidades de outras aplicações para o TAC, além de introduzir novos recursos que tragam valor adicional aos usuários e otimizem ainda mais as operações em solo.