Após um período de teste de três meses, a Linux Polska transferiu seu material de treinamento proprietário para a IBM Cloud. Depois de uma breve pausa no treinamento devido à pandemia, as coisas voltaram à normalidade para a empresa no final de 2020, e Trando e sua equipe estavam 100% prontos para o influxo. Os clientes aceitaram o novo modelo com entusiasmo e Trando e sua equipe estão mais ocupados do que nunca.

"A maioria dos nossos clientes foi convencida por essa forma de treinamento e até começou a valorizá-la mais do que o treinamento padrão oferecido nos anos anteriores no formato de sala de aula tradicional", explica. As novas aulas não somente são realizadas em tempo real, com interação total entre o instrutor e os participantes, como também os alunos agora têm acesso constante a laboratórios e manuais eletrônicos.

"Acreditamos que, independentemente do que acontece com a pandemia, nossa nova fórmula de treinamento remoto realizada no IBM Cloud continuará sendo uma maneira constante e provavelmente dominante para fornecer nosso treinamento nos próximos anos", conclui Trando.