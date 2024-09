Quando você se orgulha por oferecer opções aos clientes, ter representantes de vendas bem informados é fundamental para orientar os clientes na escolha dos produtos. Mas para a Lemvigh-Müller, um atacadista de aço, metais e produtos técnicos, um catálogo de produtos de mais de 300 mil itens fez com que equipasse os representantes com as informações certas para satisfazer as consultas dos clientes com um desafio significativo.

Tony Christensen, vice-presidente financeiro da Lemvigh-Müller, retoma a história: “O grande volume de produtos que oferecemos torna impossível até mesmo para o representante de vendas mais experiente ter supervisão total. Os clientes muitas vezes ligam sem saber exatamente o que querem, pedindo para fazer um novo pedido de algo que compraram antes ou solicitando um produto equivalente ao de um concorrente.

“Antes, os representantes encontravam a resposta pesquisando várias plataformas, como o site Lemvigh-Müller, sites de fornecedores, nosso sistema SAP ERP ou usando um mecanismo de busca na internet. A velocidade de resposta dependia da escolha do lugar certo para procurar. Às vezes, eles tinham que se oferecer para ligar de volta para os clientes assim que localizassem o produto correto, aumentando o risco de que um cliente poderia comprar em outro lugar."

Demorou muito tempo para integrar novos membros da equipe de vendas da Lemvigh-Müller, com a empresa estimando que alguém na função por cinco anos normalmente vendia três vezes mais do que alguém com menos experiência. Para ajudar os novos representantes de vendas a fecharem mais negócios e possibilitar experiências melhores para os clientes, a Lemvigh-Müller decidiu simplificar o acesso a informações relevantes para vendas.

“Começamos um departamento de Big Data há alguns anos focado na solução desses tipos de problemas com inovações baseadas em dados”, comenta Christensen. “A busca foi pela tecnologia para ajudar nossa equipe de vendas a atender os clientes com mais eficiência”.