Vários fatores estão por trás do esforço da cidade de Leeds para melhorar a acessibilidade digital dos residentes.Um deles é sua própria meta ambiciosa de "100% Digital Leeds" em apoio a uma estratégia "digital por padrão" para fornecer serviços. Outro é o lançamento do Crédito Universal, um programa exclusivamente digital que consolida serviços de solicitações para uma série de diferentes benefícios sociais nacionais.

Além disso, fazendo jus ao seu lema "Uma cidade compassiva com uma economia forte", a câmara municipal está empenhada em chegar às pessoas que são desfavorecidas de alguma forma e, como resultado, excluídas digitalmente. Embora haja uma série de agências abordando a inclusão digital de várias maneiras, o conselho decidiu consolidar seus esforços através do Leeds Library Service para, por sua vez, fornecer recursos, direção e suporte às organizações que prestam serviços para populações alvo.

"Queremos abordar esses motivadores, mas também queremos que as pessoas simplesmente tenham melhores resultados em suas próprias vidas", diz Jason Tutin, Gerente de Desenvolvimento Digital e de Aprendizagem do Leeds Library Service. “Isso poderia reduzir o isolamento social ao usar o Facebook para manter contato com amigos e familiares e se sentir mais parte da comunidade. Ou pode estar permitindo que as pessoas procurem emprego on-line. Isso nos permitirá nos envolver mais efetivamente com as pessoas do que dizendo 'Você pode fazer as coisas do conselho online'."

O Serviço de Biblioteca desenvolveu um esquema inovador de empréstimo de tablet para alcançar populações excluídas digitalmente, levando o acesso à internet para a comunidade. No entanto, a partir de um piloto inicial que emprestou tablets para membros do programa Biblioteca em Casa, o serviço descobriu que não poderia escalar um esforço baseado no uso de iPads fora da caixa, sem gerenciamento adicional.

“Cada vez que um cliente devolvia um tablet, faríamos uma redefinição de fábrica para apagar quaisquer dados pessoais. Mas isso também apagou qualquer coisa útil que tivéssemos pré-carregado no iPad, como o link para nosso catálogo on-line para ajudar os clientes a pegar livros emprestados", diz Jason Tutin. Isso significava que a equipe teria que recarregar manualmente o conteúdo em cada tablet antes que ele pudesse ser distribuído novamente, um processo que era difícil de gerenciar com 20 tablets.