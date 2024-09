Com uma base global de usuários e mais de 3.300 funcionários em cerca de 50 empresas, o Grupo Komax, líder de mercado global em processamento automatizado de fios, procurou modernizar seus negócios. Mas era imperativo para a empresa que qualquer solução implementada fosse flexível e capaz de acompanhar a escala e a distribuição dos negócios da Komax.

De acordo com o site da Komax, a proximidade com o cliente, juntamente com tempos curtos de reação e fornecimento, são cruciais para o sucesso. É por isso que a Komax aplica o lema "global local" há muitos anos — produção global com uma rede local exclusiva de vendas, engenharia e serviços em todos os continentes.