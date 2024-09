Após a morte repentina de uma pessoa-chave de sua equipe, o Dr. Errol Brandt foi motivado a procurar uma maneira melhor de preservar o conhecimento corporativo e mitigar o risco de perda catastrófica de conhecimento.



A perda catastrófica de conhecimento ocorre quando as organizações descobrem repentinamente que os processos críticos de negócios são interrompidos pelo conhecimento organizacional incompleto. Pode assumir muitas formas, mas é mais comumente visto ao analisar planilhas complexas que executam processos de negócios importantes.

A incapacidade de acessar conhecimento técnico tácito profundo dificultou muito as decisões de precificação e investimento de capital, o que afetou o desempenho dos negócios.

Como parte do plano de recuperação do conhecimento, o Dr. Brandt começou a construir um protótipo como um projeto apaixonado pela IBM® Cloud. No fim de 2022, o produto estava pronto para testes e, com a ajuda de dois cofundadores, o Dr. Brandt formou o Knowledge Orchestrator Pty Ltd para começar a comercializar a solução.

Hoje, o Knowledge Orchestrator considera-se como "cliente zero" e utiliza a solução para documentar todos os aspectos de seus negócios e capacitar sua equipe a ser produtiva de qualquer lugar.