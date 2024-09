Kilroy blockchain LLC

O Riley da Kilroy Blockchain fornece aos usuários cegos e com deficiência visual uma descrição falada do que está ao seu redor.O aplicativo captura uma imagem do ambiente em questão e a imagem é enviada para o serviço de Reconhecimento Visual IBM Watson, um serviço de IA baseado em nuvem que faz parte do portfólio IBM Developer Cloud e que analisa a imagem.O serviço IBM Watson Text to Speech então converte esses descritores de texto em um anúncio falado.