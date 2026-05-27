O que acontece após os aplausos

Construindo uma experiência de IA projetada para levar a Fashion Week para o comércio diário
Os desfiles de moda geram forte ressonância emocional, atenção da imprensa e relevância cultural, mas traduzir esse ímpeto em engajamento online sustentado e confiança de compra continua sendo um desafio persistente no mundo da moda. No comércio eletrônico tradicional, peças de vestuário altamente elaboradas (definidas por estrutura, linhas e ilusão) ainda são amplamente apresentadas por meio de imagens estáticas e tabelas de tamanhos, deixando aspectos críticos de caimento, proporção e movimento sujeitos a interpretação. Para uma marca como a KATE BARTON, uma grife nova-iorquina conhecida por suas peças esculturais e de alta tecnologia, essa lacuna muitas vezes gerava hesitação no processo de compra, já que a intenção do design depende muito de como a peça se apresenta e se adapta ao corpo.
Ao mesmo tempo, as expectativas em relação à experiência de moda digital estão mudando. As páginas de produtos tradicionais estavam cada vez mais aquém das necessidades dos compradores que buscavam clareza, enquanto parceiros e patrocinadores buscavam maneiras de estender o engajamento para além de um único momento. Para a KATE BARTON, isso significou encontrar uma maneira de transportar a essência da passarela (como as roupas realmente se apresentam) e migrar para um ambiente mais participativo e pronto para o comércio. Permitir que os clientes visualizem melhor as peças de roupa em seus próprios corpos surgiu como uma etapa natural, sem forçar a experiência a ser justificada unicamente por meio métricas de vendas imediatas ou comprometer a integridade do design da marca.
Uma ativação durante a Semana de Moda de Nova York marcou a primeira implementação prática dessa abordagem, tornando a apresentação de moda o formato inicial para um sistema que pretende se estender ao comércio eletrônico. Para proporcionar uma experiência de experimentação virtual credível, foi necessário um trabalho visual realista, desempenho de baixa latência e acesso perfeito em diversos dispositivos, juntamente com reconhecimento visual com interação por voz e texto em praticamente qualquer idioma, em um ambiente ao vivo. Esses requisitos excediam o que poderia ser atendido apenas pelas ferramentas internas existentes, o que levou a KATE BARTON a firmar parceria com a Fiducia IA, uma empresa focada na criação de experiências de IA de nível de produção para engajamento visual e conversacional, e com a IBM para desenvolver uma solução.
para criar uma ativação da KATE BARTON que apoie tanto a Semana de Moda de Nova York quanto o comércio eletrônico.
para estender a experiência ao vivo da Semana de Moda de Nova York para a loja virtual da Shopify.
envolvidos com a experiência de experimentação virtual em menos de 2 meses de uso do comércio eletrônico
KATE BARTON, Fiducia AI e IBM colaboraram para criar uma experiência baseada em IA, projetada como uma camada duradoura que abrange apresentações ao vivo e comércio eletrônico, em vez de uma ativação pontual. Embora a experiência tenha começado durante a Semana de Moda de Nova York, ela foi intencionalmente arquitetada para se integrar a um ambiente de comércio eletrônico sempre ativo. O sistema precisava suportar a interação em tempo real em um ambiente de alta visibilidade e, ao mesmo tempo, permanecer estável, seguro e escalável após ser incorporado ao principal canal de vendas da marca.
A Fiducia IA liderou a orquestração e o desenvolvimento de aplicações, com a IBM fornecendo a base empresarial para viabilizar a plataforma de tecnologia, a confiabilidade e a governança. Implementada no IBM Cloud e construída sobre o IBM watsonx.IA, a solução utilizou uma abordagem multimodelos para dar suporte a diferentes funções dentro da experiência, combinando fluxo de trabalho estruturado com a tecnologia IBM Granite, processamento visual com suporte do Llama e interação conversacional possibilitada por modelos da OpenAI. Esses componentes foram coordenados por meio dos serviços Model Gateway do watsonx para equilibrar o desempenho, experiência do usuário e governança, enquanto os serviços de nuvem da IBM, incluindo o IBM Cloud Object Storage, deu suporte ao gerenciamento e à entrega de materiais visuais em contextos tanto presenciais quanto digitais.
A plataforma SaaS inicial foi desenvolvida na IBM Cloud ao longo de aproximadamente quatro semanas, estabelecendo uma base projetada para suportar um amplo engajamento do cliente em múltiplos formatos. Para possibilitar a experiência da KATE BARTON, tanto a apresentação na Semana de Moda de Nova York quanto as operações comerciais contínuas foram configuradas e implementadas em apenas 5 dias. Assim que a apresentação ao vivo terminou, a mesma arquitetura permitiu que a experiência fosse estendida à loja virtual da KATE BARTON na Shopify em aproximadamente dois dias, com retrabalho mínimo. A SpeedShotX, a lente de IA visual da Fiducia, foi integrada diretamente nas páginas de produtos selecionadas, permitindo que os clientes tivessem acesso à experimentação virtual baseada em navegador sem precisar baixar um aplicativo. Essa implementação permitiu que a experiência migrasse de um ambiente de semana de moda ao vivo para o comércio eletrônico contínuo sem retrabalho, preservando a continuidade da marca e, ao mesmo tempo, oferecendo suporte a uma camada de interação com o cliente mais inteligente.
Um dos principais resultados do projeto foi a mudança de uma ativação com prazo determinado para um recurso comercial funcional. O que começou como uma experiência da Semana de Moda de Nova York agora está disponível na loja virtual da KATE BARTON, permitindo que os clientes interajam com o mesmo sistema central mesmo após o término do evento. Essa mudança, que passou da interação baseada no evento para a disponibilidade contínua, marcou uma transição da apresentação para a infraestrutura, estabelecendo uma base que pode suportar o uso contínuo em vez de terminar com o desfile. Poucas ativações de semanas de moda fazem a transição para o comércio diário; neste caso, a experiência continuou além do espetáculo.
Os primeiros sinais de engajamento refletem como os clientes estão interagindo com a experiência na prática. Desde meados de fevereiro, mais de 2.500 usuários interagiram com os recursos de experimentação virtual, com os clientes dedicando tempo a explorar as páginas de produtos com experimentação virtual para entender melhor o caimento e a silhueta antes da compra. Embora o impacto comercial total ainda esteja sendo avaliado, essas interações indicam um interesse significativo do cliente e uma disposição para se envolver mais profundamente com peças de vestuário complexas em um contexto digital.
Do ponto de vista da marca, a colaboração demonstra como a IA avançada pode ser aplicada sem diluir a autoria criativa. A experiência reforça a linguagem de design da coleção, tornando a estrutura, a proporção e o movimento mais legíveis online, reduzindo a dependência de interpretação ou explicação. A experiência também oferece suporte à descoberta multilíngue, respondendo a perguntas sobre a marca e a coleção em qualquer idioma por meio de interações baseadas em texto e voz, tanto em contextos presenciais quanto digitais. Como resultado desta implementação, a KATE BARTON estabeleceu uma camada digital repetível que pode evoluir ao longo do tempo, proporcionando uma experiência de compra mais imersiva para os clientes e uma plataforma de aprendizagem contínua à medida que os recursos continuam aumentando.
A marca KATE BARTON, liderada pela designer de moda Kate Barton, radicada em Nova York, reconhecida pela Forbes na lista "30 Under 30" de 2025, é conhecida por suas roupas femininas esculturais, enraizadas no design experimental e orientado pelo processo. Inspirando-se na engenharia de formas e em drapeados de vanguarda, a marca equilibra artesanato, inovação e sustentabilidade. Suas criações já foram usadas por figuras culturais proeminentes em aparições de grande repercussão e contextos midiáticos.
A Fiducia AI é uma IBM Business Partner que desenvolve experiências de IA empresarial em escala global, combinando inteligência visual e interação conversacional. Em parceria com marcas e organizações esportivas, transforma a narrativa e o engajamento em sistemas digitais duradouros que operam sem dificuldades em experiências ao vivo, comércio e marketing digital.
© Copyright IBM Corporation. Abril de 2026.
IBM, o logotipo da IBM, IBM Cloud, Granite, watsonx.ai e watsonx são marcas comerciais da IBM Corp., registradas em várias jurisdições em todo o mundo.
Exemplos apresentados apenas para fins ilustrativos. Os resultados reais variam conforme as configurações e condições de cada cliente e, portanto, não é possível apresentar os resultados gerais normalmente esperados.