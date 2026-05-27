O que acontece após os aplausos

Os desfiles de moda geram forte ressonância emocional, atenção da imprensa e relevância cultural, mas traduzir esse ímpeto em engajamento online sustentado e confiança de compra continua sendo um desafio persistente no mundo da moda. No comércio eletrônico tradicional, peças de vestuário altamente elaboradas (definidas por estrutura, linhas e ilusão) ainda são amplamente apresentadas por meio de imagens estáticas e tabelas de tamanhos, deixando aspectos críticos de caimento, proporção e movimento sujeitos a interpretação. Para uma marca como a KATE BARTON, uma grife nova-iorquina conhecida por suas peças esculturais e de alta tecnologia, essa lacuna muitas vezes gerava hesitação no processo de compra, já que a intenção do design depende muito de como a peça se apresenta e se adapta ao corpo.

Ao mesmo tempo, as expectativas em relação à experiência de moda digital estão mudando. As páginas de produtos tradicionais estavam cada vez mais aquém das necessidades dos compradores que buscavam clareza, enquanto parceiros e patrocinadores buscavam maneiras de estender o engajamento para além de um único momento. Para a KATE BARTON, isso significou encontrar uma maneira de transportar a essência da passarela (como as roupas realmente se apresentam) e migrar para um ambiente mais participativo e pronto para o comércio. Permitir que os clientes visualizem melhor as peças de roupa em seus próprios corpos surgiu como uma etapa natural, sem forçar a experiência a ser justificada unicamente por meio métricas de vendas imediatas ou comprometer a integridade do design da marca.

Uma ativação durante a Semana de Moda de Nova York marcou a primeira implementação prática dessa abordagem, tornando a apresentação de moda o formato inicial para um sistema que pretende se estender ao comércio eletrônico. Para proporcionar uma experiência de experimentação virtual credível, foi necessário um trabalho visual realista, desempenho de baixa latência e acesso perfeito em diversos dispositivos, juntamente com reconhecimento visual com interação por voz e texto em praticamente qualquer idioma, em um ambiente ao vivo. Esses requisitos excediam o que poderia ser atendido apenas pelas ferramentas internas existentes, o que levou a KATE BARTON a firmar parceria com a Fiducia IA, uma empresa focada na criação de experiências de IA de nível de produção para engajamento visual e conversacional, e com a IBM para desenvolver uma solução.