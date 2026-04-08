Modernizando os serviços bancários digitais com APIs

O Karnataka Bank modernizou a integração para acelerar os serviços digitais
O Karnataka Bank precisava modernizar sua infraestrutura de banco digital para acelerar a implementação de serviços como pagamentos digitais, processamento de empréstimos e integrações de terceiros, mantendo conexões seguras em vários sistemas internos e externos. O banco tinha como objetivo migrar das plataformas de integração legadas e adotar uma arquitetura preparada para o futuro, capaz de suportar casos de uso de IA avançados e atender aos requisitos regulatórios em constante evolução.
Para alcançar esse objetivo, o Karnataka Bank fez uma parceria com a IBM para implementar o IBM Cloud Pak for Integration no Red Hat OpenShift, criando uma plataforma de API segura, escalável e ágil que reduz o custo total de propriedade e fortalece sua base digital.
O Karnataka Bank colaborou com a IBM para migrar da tecnologia de integração legada para o IBM Cloud Pak for Integration, uma plataforma nativa de contêineres que unifica as melhores soluções da categoria para APIs, eventos, mensagens e aplicações em um único painel de controle. Essa modernização levou o banco da infraestrutura baseada em VMware para microsserviços em contêineres no Red Hat OpenShift visando maior agilidade.
A solução utiliza o IBM App Connect Enterprise como o mecanismo central de integração e orquestração. Trabalhando com o IBM MQ e o IBM API Connect, ele cria uma plataforma unificada na qual o API Connect gerencia chamadas externas e as encaminha para o App Connect. Usando uma arquitetura orientada por API, o App Connect automatiza as transformações de dados complexas e a orquestração necessárias antes do encaminhamento para os sistemas subsequentes. Isso possibilita interações bancárias centrais contínuas, pagamentos digitais e oferece suporte a serviços regulatórios como GST, CBDT, UIDAI e CERSAI.
Após a transformação, o Karnataka Bank executa uma plataforma de API segura e baseada em contêiner no Red Hat OpenShift com o IBM Cloud Pak for Integration. Os gateways digitais gerenciam o tráfego de API e permitem uma implementação mais rápida de pagamentos digitais, processamento de empréstimos e integrações de terceiros enquanto mantém a conectividade interna e externa segura. O banco reforçou a segurança, aumentou a escalabilidade em 50% e reduziu os custos operacionais em 30%, diminuindo o custo total de propriedade. A plataforma oferece suporte à comunicação contínua entre sistemas internos, externos e em nuvem e à integração fluida com os serviços UIDAI, CERSAI, GST, Reg-Tech e CBDT, ajudando o banco a se adaptar mais rapidamente às exigências regulatórias e de mercado em constante evolução.
Fundado em 1924 e com sede em Mangaluru, o Karnataka Bank (KBL) é um dos principais bancos do setor privado indiano, atendendo a mais de 13 milhões de clientes corporativos, de varejo e empresas de pequeno e médio porte. Operando em 22 estados e dois territórios da União, o banco oferece uma gama diversificada de serviços bancários e financeiros, desde serviços bancários pessoais e comerciais até produtos digitais e serviços de NRI.
O IBM® App Connect Enterprise é uma plataforma de integração impulsionada por IA que unifica aplicações, APIs e dados em ambientes híbridos. Ele oferece recursos no-code, low-code e pro-code que permitem aos usuários corporativos e especialistas em integração projetar, implementar e gerenciar integrações com velocidade e controle.
Ao oferecer suporte a padrões orientados por API, eventos e mensagens, o IBM App Connect Enterprise ajuda as organizações a acelerar a automação, modernizar sistemas legados e conectar aplicações com segurança em implementações locais, na nuvem e em contêineres. Ele também está disponível como parte do IBM Cloud Pak for Integration, juntamente com o IBM® MQ e o IBM® API Connect, permitindo que as organizações integrem aplicações, dados e APIs em ambientes híbridos.
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Os exemplos apresentados têm caráter apenas ilustrativo. Os resultados reais variam de acordo com as configurações e condições do cliente e portanto não é possível apresentar os resultados geralmente esperados.