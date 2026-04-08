Modernizando os serviços bancários digitais com APIs

O Karnataka Bank precisava modernizar sua infraestrutura de banco digital para acelerar a implementação de serviços como pagamentos digitais, processamento de empréstimos e integrações de terceiros, mantendo conexões seguras em vários sistemas internos e externos. O banco tinha como objetivo migrar das plataformas de integração legadas e adotar uma arquitetura preparada para o futuro, capaz de suportar casos de uso de IA avançados e atender aos requisitos regulatórios em constante evolução.

Para alcançar esse objetivo, o Karnataka Bank fez uma parceria com a IBM para implementar o IBM Cloud Pak for Integration no Red Hat OpenShift, criando uma plataforma de API segura, escalável e ágil que reduz o custo total de propriedade e fortalece sua base digital.