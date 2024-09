"Começamos a pensar: "OK, entendemos como queremos que a solução pareça", continua Jackson. "Mas como realmente começamos a gerenciar e organizar esses dados? Como podemos criar uma plataforma que atenda às necessidades de todos os nossos usuários finais, sejam eles gestores de ativos, ocupantes, desenvolvedores, investidores potenciais ou instituições financeiras?"

Para ajudar na transição do conceito para a realidade, a JLL optou por trabalhar com a equipe IBM NextGen Ecosystem. Juntos, a JLL com os tecnólogos da IBM mapeou o público-alvo para esta nova solução, bem como os principais benefícios para cada estágio da ferramenta.

"Também trabalhamos com a equipe da IBM Garage", acrescenta Jackson. " "A partir dessas discussões com especialistas da IBM, começamos a pensar muito mais sobre dados, como eles são estruturados, como funcionam, como são refletidos. Como podemos transformar esses dados em informações, insights e, por fim, em ação." Seguindo a metodologia ágil e centrada no usuário IBM Garage™ Methodology, a JLL construiu um produto mínimo viável (MVP) para levar ao mercado.

A nova solução Prism funciona como uma plataforma de gêmeo digital extremamente sofisticada, oferecendo um agregador de dados imobiliários de ponta a ponta e um mecanismo de visualização que coleta informações de várias fontes tecnológicas. A plataforma fornece representações virtuais em 3D de locais de construção e operacionais e permite que os usuários escolham entre módulos personalizáveis que extraem fluxos de dados em tempo real para funções-chave, como monitoramento de desenvolvimento, gerenciamento de custos, leasing, gerenciamento de energia, auditoria e manutenção, nesses locais. E com essas informações em mãos, os usuários podem mapear essas métricas do mundo real em relação às metas projetadas para monitorar o desempenho.

Um exemplo de uso seria um gestor de ativos globais que poderia utilizar o Prism para examinar dados de locação e aluguel em tempo real, em níveis micro ou macro, em todos os seus locais, obtendo uma visão mais clara da taxa atual de ocupação e do retorno sobre o investimento (ROI) associado. Em seguida, a empresa pode acessar o ambiente de dados JLL para criar contexto para seus ativos a fim de entender a dinâmica do mercado e reunir insights sobre como otimizar o desempenho de seus portfólios. Com os dados fornecidos, a empresa também pode cruzar o consumo de energia, o desempenho de manutenção e os dados de movimento dos sistemas da Internet das Coisas (IoT) para fornecer várias perspectivas e criar insights imediatos que ajudariam a otimizar o desempenho dos ativos.

Para simplificar a implementação do Prism, a JLL assinou um Acordo de Solução Incorporada IBM® (ESA) que a empresa usa para incorporar a tecnologia IBM diretamente em sua oferta. O MVP é hospedado no IBM Cloud®, mas o Prism é independente de plataforma e pode ser implementado em outras instâncias de nuvem ou configurações locais.