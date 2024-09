Impulsione a transformação da sua área de compras, desde a origem até o pagamento, usando um acesso mais amplo a poderosos dados, insights e tecnologias emergentes, para capacitar suas equipes.



Veja você mesmo como os dados e modelos podem ser protegidos com garantia técnica, tanto do próprio administrador quanto contra invasores externos.

Assista a esta demonstração de como o Hyper Protect impede que um invasor obtenha acesso a dados confidenciais protegendo os dados em uso com computação confidencial.



Faça login no IBM Cloud para começar agora ou visite nosso site para saber mais sobre o IBM Hyper Protect Virtual Server e os IBM Hyper Protect Crypto Services.