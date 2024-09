Agora, a Iptor pode fornecer uma oferta realmente global baseada na tecnologia IBM, que proporcionam experiências consistentes aos clientes onde quer que eles estejam. A empresa está ampliando a vantagem competitiva ao resolver desafios complexos da cadeia de suprimentos em novos mercados.

“Com o IBM Power Systems Virtual Server, oferecemos o mesmo nível altíssimo de serviço aos clientes, independentemente da localização”, diz Catterfeld. “Com o suporte da tecnologia flexível da IBM, migramos para um modo de implantação contínua. Como resultado, os clientes têm à disposição sempre os melhores e mais recentes softwares para escalar com facilidade.”

Internamente, o Iptor permite novas eficiências com as soluções IBM. Por exemplo, a empresa reduziu drasticamente os gastos com infraestrutura de TI e simplificou os processos de gerenciamento.

"Para nós, a tecnologia IBM sempre foi sinônimo de estabilidade", acrescenta Catterfeld. "Com o IBM Power Systems Virtual Server, estamos permitindo que nossos clientes aproveitem essa estabilidade junto com a conveniência de um produto em nuvem. Ao mesmo tempo, reduzimos nossos investimentos em infraestrutura de TI em até 80% e tivemos reduções significativas no tempo de gerenciamento. Os recursos de automação e orquestração de ponta a ponta que você obtém com as tecnologias IBM Power e Red Hat são realmente excelentes."

Trabalhar com a IBM na evolução para um provedor com modelo de entrega na nuvem reforçou o lugar de vanguarda da Iptor no setor. Ao antecipar as necessidades dos clientes e agir rápido para nas respostas, a empresa está investindo em seu sucesso a longo prazo.

Catterfeld conclui: "Para permitir o crescimento dos nossos clientes, precisamos nos ajustar rápido às mudanças no mercado. Com a ajuda da IBM, demos um salto na adaptação da oferta de soluções para garantir que elas atendam a empresas nos setores de cadeia de suprimentos, farmacêutico, de saúde e editorial."