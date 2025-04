Com preços sob demanda e integração simplificada com outros serviços do IBM Cloud, o IBM Power Virtual Server acelera a migração para a nuvem, tornando-a econômica e adequada para estratégias de nuvem híbrida. Essa abordagem de migração aprimorada garante continuidade sem dificuldades para cargas de trabalho de alto desempenho. Os bancos podem optar por manter o ambiente do data center local e utilizar o IBM Power Virtual Server como ambiente de recuperação de desastres (DR), a fim de obter benefícios de TCO. Com esse modelo híbrido de implementação do Finacle, os clientes podem alcançar uma redução significativa no TCO total, operando com uma capacidade menor de DR — que pode ser ampliada para 100% quando a necessidade real de DR surgir.

Com a força combinada da IBM Cloud for Financial Services® e do IBM Power Virtual Server, o Finacle tem como objetivo proporcionar maior engajamento dos clientes, excelência operacional e uma infraestrutura de nuvem mais segura e resiliente, tudo isso impulsionando a inovação e o crescimento no setor bancário.