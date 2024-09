Assim que o SAP S/4HANA estiver totalmente implementado, a I-D Foods poderá examinar os principais processos de negócios, como logística, finanças, vendas e separação de estoque, com detalhes extraordinários e em tempo real.

O primeiro passo é modernizar e acelerar o processo de pedido por meio do novo aplicativo SAP Fiori, que ajuda os clientes a fazerem pedidos seis vezes mais rápido do que antes. À medida que os novos pedidos chegam, são transmitidos automaticamente para os armazéns da I-D Foods em tempo real.

Em seus armazéns, a I-D Foods planeja substituir os processos manuais e integrar o SAP S/4HANA com seus leitores e códigos de barras existentes, já que melhorias operacionais neste ponto podem melhorar significativamente os tempos de atendimento. Com base no status do pedido em tempo real, a I-D Foods planeja mudar da separação no dia seguinte para a separação de hora em hora. Ao mesmo tempo, a análise de dados ajudará as equipes a otimizar o posicionamento dos itens nos armazéns com base na frequência com que precisam ser separados. Ao reduzir a movimentação desnecessária, a I-D Foods visa permitir que os separadores de itens de estoque trabalhem com mais eficiência e aumentem o número de separações, de quatro para seis, por funcionário. Em conjunto com melhorias associadas em romaneio de carga, alocações de transporte e logística, todas baseadas em insights orientados por dados, a I-D Foods visa acelerar significativamente o atendimento de pedidos.

“Esperemos obter uma enorme gama de benefícios com o SAP S/4HANA”, comenta Michael Issenman. "Nossos antigos aplicativos ERP não estavam acompanhando nossa necessidade de desenvolvimento, enquanto o SAP S/4HANA nos oferece uma enorme gama de ferramentas para ajudar a aperfeiçoar e otimizar nossos processos de negócios. Por fim, o SAP S/4HANA nos ajudará a processar e atender os pedidos dos clientes de maneira altamente eficiente e amplamente automatizada.”

Michael Issenman continua: “Além da otimização de processos, esperamos que o SAP S/4HANA aprimore drasticamente nossos recursos de análise de dados. No momento, muitas de nossas análises usam dados de uma ou duas semanas atrás. Além disso, tínhamos recursos limitados para prever aspectos como vendas de um determinado produto."

“O SAP S/4HANA nos dará insights em tempo real, de modo que estaremos em uma posição mais firme para identificar e agir de acordo com as novas tendências à medida que surgirem. Por exemplo, se um clima excepcionalmente quente provocar uma maior demanda por bebidas geladas, estaremos melhor preparados para aproveitar as oportunidades de ampliar as vendas."

“Esperamos obter insights mais detalhados sobre nosso negócio, como o estudo da demanda e lucratividade por produto ao longo do tempo com muito mais detalhes do que antes. Ao otimizar o estoque que mantemos de acordo com a demanda prevista, esperamos reduzir os níveis de estoque, os custo de armazenagem e economizar espaço em nossos depósitos. Além disso, podemos acelerar o tempo de entrega para que os produtos fiquem menos tempo em nossos armazéns antes de serem separados e enviados aos clientes.”

Ao acelerar os processos de negócios com o SAP S/4HANA em execução no IBM Power Systems e IBM Storage, a I-D Foods abrirá as portas para novas áreas de crescimento potenciais.

Por exemplo, tempos de entrega mais rápidos dão à empresa a opção de expandir sua gama de alimentos perecíveis. Além disso, a I-D Foods fortalecerá sua capacidade de vender para as principais cadeias de supermercados, oferecendo integração com as soluções SAP desses clientes, permitindo a transferência automática e em tempo real de pedidos.

Michael Issenman conclui: “O SAP S/4HANA em execução no IBM Power Systems e IBM Storage abre caminho para o crescimento futuro e para levarmos nossa empresa em qualquer direção que quisermos. As margens de lucro do setor de alimentos e bebidas são conhecidamente reduzidas e estamos confiantes de que as soluções IBM e SAP nos darão uma vantagem competitiva real, ajudando-nos a oferecer um melhor atendimento ao cliente a um custo inferior."