IBM Software Support e Site Reliability Engineering

Os serviços de suporte são a espinha dorsal de qualquer empresa, garantindo operações perfeitas, maximizando o tempo de atividade e proporcionando experiências excepcionais aos clientes. No intrincado ecossistema digital de hoje, serviços de suporte robustos são cruciais para que as empresas prosperem. Ao fornecer assistência oportuna, resolver problemas com eficiência e lidar proativamente com possíveis problemas, as equipes de suporte desempenham um papel fundamental na manutenção da continuidade de negócios, aumentando a satisfação do cliente e gerando inovação. É crítico que esses especialistas gastem seu tempo nos problemas e tarefas mais críticos.

A equipe do IBM Software Support encontrou um desafio semelhante. Encarregada de gerenciar e resolver problemas técnicos em um extenso portfólio de produtos de software, a equipe lida com centenas de milhares de casos anualmente. Com milhares de engenheiros de suporte distribuídos em todo o mundo, era crítico que eles fornecessem uma experiência de suporte de nível mundial por serem altamente produtivos. Ao aproveitar o poder do IBM watsonx, um estúdio de IA de nível empresarial que ajuda os construtores de IA a inovar com APIs, ferramentas, modelos e tempos de execução para criar soluções de IA, o IBM Software Support aproveitou o poder das ferramentas de IA generativa (IA gen) para lidar com diversos casos de uso dentro do cenário de suporte para ajudar a transformar a forma como o suporte é prestado.