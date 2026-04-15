A IBM constrói um assistente criativo impulsionado por IA para ajudar a templatizar modelos de conteúdo e impulsionar a inovação
Campanhas de marketing e ativos não são apenas acessórios. São a voz, o rosto e a essência de uma marca. Na IBM, os profissionais de marketing podem se ver sobrecarregados pela rotina de criar conteúdo sem parar. As equipes de marketing da empresa são responsáveis pela produção de uma ampla gama de ativos criativos, incluindo posts de blogs, histórias de clientes, fichas técnicas e posts em redes sociais.
O processo de brainstorming, pesquisa, elaboração, estruturação, edição e validação de cada peça para clareza, precisão, legibilidade e alinhamento da marca pode consumir uma quantidade significativa da semana de trabalho de um profissional de marketing.
O custo de oportunidade é um desafio ainda maior. Com tanto foco na produção, os profissionais de marketing nem sempre conseguem dedicar tanto tempo ao planejamento estratégico, o que coloca em risco a sua capacidade de se preparar para os principais momentos do mercado.
Outra lacuna clara é a falta de modelos padronizados e em conformidade com a marca para alguns dos ativos de marketing comuns da IBM. A necessidade de frameworks de conteúdo repetíveis é especialmente evidente em programas de alto volume, como histórias de clientes, em que um pequeno atraso pode retardar significativamente a saída.
Com propósito e urgência, e alinhada com os objetivos da IBM de simplificar e automatizar fluxos de trabalho aproveitando soluções de IA agêntica, a equipe de Criação e Conteúdo da IBM decidiu construir uma solução que pudesse ajudar os criativos de marketing a produzir conteúdo. Eles queriam criar uma solução impulsionada por IA que pudesse acelerar o processo criativo, democratizar product insights e capacitar cada membro da equipe a criar conteúdo inteligente e estratégico. Assim nasceu o Creative Assistant.
O Creative Assistant foi criado para ser mais do que uma interface do front-end. Foi projetado como uma ferramenta criada com propósito, impulsionada por IA, para potencializar a criação de conteúdo com precisão, velocidade e integridade da marca.
O processo começou com um prompt para o usuário. Com esse prompt, uma rede sofisticada de microsserviços, APIs e agentes inteligentes entrou em ação. O sistema usa a geração aumentada de recuperação (RAG) com o Elasticsearch para enriquecer o prompt para extrair contexto de dados fornecidos pelo usuário e de fontes confiáveis de conhecimento da IBM.
Um serviço de reclassificação foi, então, adicionado para priorizar as informações mais relevantes para geração, ajudando cada resposta a ser baseada em relevância e precisão. A entrada enriquecida foi passada para um grande modelo de linguagem (LLM) treinado e hospedado no IBM watsonx.ai, que oferecia flexibilidade na seleção de modelos e treinamento com base na tarefa em questão. Embora os modelos de base do IBM Granite sejam comumente usados por seu desempenho de nível empresarial, outros modelos também são empregados, quando apropriado, para ajudar a gerar resultados ideais. O modelo escolhido transforma dados brutos em conteúdo personalizado de alta qualidade, entregue em modelos predefinidos para e-mails, apresentações, posts de blogs, histórias de clientes e páginas de produtos. O sistema é otimizado regularmente para melhorar a qualidade das respostas.
Nos bastidores, os agentes de IA decompõem as tarefas, coordenando pesquisas e a geração. A saída final é entregue a uma interface de usuário React personalizada, que formata a resposta em modelos limpos e legíveis prontos para avaliação.
A força do Creative Assistant está em sua base: um ecossistema rico em fontes de dados confiáveis da IBM, incluindo IBM.com, documentação de produtos, diretrizes de marca, pesquisas de concorrência, IBM RedBooks e repositórios privados como o Seismic. Um processo automatizado usando o IBM Cloud Object Storage ajuda a garantir que essas fontes de dados sejam indexadas periodicamente e armazenadas no IBM Cloud Databases for Elasticsearch e Milvus no armazenamento de dados IBM watsonx.data . A indexação e o armazenamento de dados ajudam a gerar consultas precisas e baseadas em vetores e recuperação de dados rápida e escalável em conjuntos de dados públicos e privados.
Com base nisso, a equipe de Criação e Conteúdo da IBM desenvolveu a última geração do Creative Assistant desde o lançamento inicial. A versão atualizada inclui uma experiência de chat orientado por agentes, monitoramento em tempo real com o IBM Instana Observability, recursos de avaliação de guia de estilo e qualidade e funcionalidade de histórico de chat.
Ao simplificar partes do processo criativo e otimizar fluxos de trabalho, o Creative Assistant pode ajudar as equipes de marketing da IBM a se concentrar no que mais importa: entregar ativos criativos nítidos e alinhados à marca enquanto abre caminho para o que vem a seguir.
Embora a adoção ainda esteja em evolução e outras ferramentas também estejam sendo aproveitadas para melhorar o fluxo de trabalho, o Creative Assistant representa um avanço significativo para lidar com os desafios relacionados à velocidade, consistência e escala. Com modelos criados previamente e em conformidade com a marca em vigor, o Creative Assistant pode reduzir significativamente o tempo que os profissionais de marketing gastam em formatação e estrutura, liberando-os para expandir seu alcance criativo. No primeiro ano de lançamento, a ferramenta integrou mais de 1.010 usuários ativos, que geraram mais de 7.000 rascunhos de ativos em 10 formatos de conteúdo diferentes.
O Creative Assistant tem sido especialmente transformador para o fluxo de trabalho de histórias de clientes. Uma equipe de conteúdo pequena, focada em elevar as vozes de clientes e parceiros e responder rapidamente às oportunidades de mercado com histórias atraentes, muitas vezes era atrasada pela largura de banda flutuante e prioridades concorrentes. Com a ferramenta agora incorporada a seu fluxo de trabalho, os membros da equipe podem gerar rapidamente rascunhos de histórias iniciais de alta qualidade e alinhados à marca sem depender de gerentes de projeto ou redatores. No primeiro ano do lançamento, em 2025, o fluxo de trabalho produziu mais de 2.400 rascunhos e versões de histórias de clientes para ajudar a iterar durante o processo criativo inicial. Os esboços iniciais são criados em aproximadamente quatro horas. E os rascunhos das histórias de clientes prontos para avaliações, refinados por redatores e editores quanto à conformidade e aos padrões da marca IBM, agora podem ser concluídos em apenas cerca de cinco dias, abaixo do prazo anterior de 10 dias — uma melhoria estimada de 50%. A equipe também agilizou a criação de one-pages de histórias de clientes – recursos vitais para vendas, parceiros e executivos, que demonstram rapidamente o impacto e geram um engajamento significativo. O que antes levava mais de uma hora agora leva apenas cerca de 12 minutos, proporcionando um aumento de eficiência de cerca de 80%. Essa mudança permite que a equipe responda às oportunidades de mercado com maior velocidade e consistência, sem comprometer a qualidade ou a voz da marca.
Além da velocidade e da escala, o Creative Assistant também oferece compatibilidade editorial integrada com gramática, clareza e tom. Um assistente de produtos integrado democratiza o acesso a product insights, capacitando cada membro da equipe a criar conteúdo preciso e informado sem ter que depender de experiência isolada ou realizar uma pesquisa extensa.
Olhando para o futuro, a equipe de Criação e Conteúdo da IBM planeja agilizar ainda mais o ciclo de vida do conteúdo, adicionando funções adicionais, como recursos e ferramentas de fluxos de trabalho projetadas para introduzir automação inteligente no processo criativo. Quando associado a um amplo conjunto de soluções agênticas de IA e automações inovadoras atualmente implementadas e em desenvolvimento, o Creative Assistant ajudará a avançar a visão da IBM para uma divisão de marketing mais estratégica.
A IBM é uma empresa global de tecnologia que oferece uma ampla gama de produtos e serviços nos campos de computação em nuvem, IA, análise de dados e consultoria. Ela está comprometida com a inovação tecnológica, com um foco significativo em pesquisa e desenvolvimento.
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Os exemplos apresentados têm caráter apenas ilustrativo. Os resultados reais variam de acordo com as configurações e condições do cliente e portanto não é possível apresentar os resultados geralmente esperados.
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