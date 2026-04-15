Ao simplificar partes do processo criativo e otimizar fluxos de trabalho, o Creative Assistant pode ajudar as equipes de marketing da IBM a se concentrar no que mais importa: entregar ativos criativos nítidos e alinhados à marca enquanto abre caminho para o que vem a seguir.

Embora a adoção ainda esteja em evolução e outras ferramentas também estejam sendo aproveitadas para melhorar o fluxo de trabalho, o Creative Assistant representa um avanço significativo para lidar com os desafios relacionados à velocidade, consistência e escala. Com modelos criados previamente e em conformidade com a marca em vigor, o Creative Assistant pode reduzir significativamente o tempo que os profissionais de marketing gastam em formatação e estrutura, liberando-os para expandir seu alcance criativo. No primeiro ano de lançamento, a ferramenta integrou mais de 1.010 usuários ativos, que geraram mais de 7.000 rascunhos de ativos em 10 formatos de conteúdo diferentes.

O Creative Assistant tem sido especialmente transformador para o fluxo de trabalho de histórias de clientes. Uma equipe de conteúdo pequena, focada em elevar as vozes de clientes e parceiros e responder rapidamente às oportunidades de mercado com histórias atraentes, muitas vezes era atrasada pela largura de banda flutuante e prioridades concorrentes. Com a ferramenta agora incorporada a seu fluxo de trabalho, os membros da equipe podem gerar rapidamente rascunhos de histórias iniciais de alta qualidade e alinhados à marca sem depender de gerentes de projeto ou redatores. No primeiro ano do lançamento, em 2025, o fluxo de trabalho produziu mais de 2.400 rascunhos e versões de histórias de clientes para ajudar a iterar durante o processo criativo inicial. Os esboços iniciais são criados em aproximadamente quatro horas. E os rascunhos das histórias de clientes prontos para avaliações, refinados por redatores e editores quanto à conformidade e aos padrões da marca IBM, agora podem ser concluídos em apenas cerca de cinco dias, abaixo do prazo anterior de 10 dias — uma melhoria estimada de 50%. A equipe também agilizou a criação de one-pages de histórias de clientes – recursos vitais para vendas, parceiros e executivos, que demonstram rapidamente o impacto e geram um engajamento significativo. O que antes levava mais de uma hora agora leva apenas cerca de 12 minutos, proporcionando um aumento de eficiência de cerca de 80%. Essa mudança permite que a equipe responda às oportunidades de mercado com maior velocidade e consistência, sem comprometer a qualidade ou a voz da marca.

Além da velocidade e da escala, o Creative Assistant também oferece compatibilidade editorial integrada com gramática, clareza e tom. Um assistente de produtos integrado democratiza o acesso a product insights, capacitando cada membro da equipe a criar conteúdo preciso e informado sem ter que depender de experiência isolada ou realizar uma pesquisa extensa.

Olhando para o futuro, a equipe de Criação e Conteúdo da IBM planeja agilizar ainda mais o ciclo de vida do conteúdo, adicionando funções adicionais, como recursos e ferramentas de fluxos de trabalho projetadas para introduzir automação inteligente no processo criativo. Quando associado a um amplo conjunto de soluções agênticas de IA e automações inovadoras atualmente implementadas e em desenvolvimento, o Creative Assistant ajudará a avançar a visão da IBM para uma divisão de marketing mais estratégica.