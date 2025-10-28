Imagine um vasto oceano de dados, repleto de insights potenciais, mas não totalmente utilizados devido ao seu estado desordenado. A organização do diretor executivo de TI (CIO) da IBM enfrentou um desafio semelhante. A organização do CIO armazenava grandes volumes de dados operacionais de TI relacionados a aplicações, dispositivos, redes, infraestrutura e ferramentas empresariais. Esses dados estavam espalhados por diferentes fontes de dados, incluindo sete diferentes data lakes construídos com base em diversas tecnologias.

Essa fragmentação levou a vários problemas. Primeiro, a equipe do CIO não conseguia acessar grandes volumes de dados, o que dificultava sua capacidade de extrair insights valiosos e tomar decisões estratégicas. Em segundo lugar, a governança, os controles de acesso e os processos eram incoerentes entre os repositórios, comprometendo a segurança de dados. Por fim, a duplicação desenfreada de dados e ETL (extração, transformação, carregamento) não só prejudicava a qualidade de dados, mas também aumentava os custos operacionais, esgotava os recursos e sufocava a inovação.

A equipe reconheceu a necessidade urgente de uma mudança radical em sua estratégia de gerenciamento de dados. Eles imaginaram uma plataforma de dados centralizada e unificada, projetada para desmantelar os silos de dados existentes, estabelecer uma governança robusta e capacitar os usuários com recursos de autoatendimento. Essa plataforma democratizaria os dados, tornando-os mais acessíveis e fáceis de combinar para análise, aumentando, em última análise, a economia de custos, a eficiência e a competitividade.