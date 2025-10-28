A organização do CIO da IBM embarca em uma jornada para consolidar seus dados operacionais
Imagine um vasto oceano de dados, repleto de insights potenciais, mas não totalmente utilizados devido ao seu estado desordenado. A organização do diretor executivo de TI (CIO) da IBM enfrentou um desafio semelhante. A organização do CIO armazenava grandes volumes de dados operacionais de TI relacionados a aplicações, dispositivos, redes, infraestrutura e ferramentas empresariais. Esses dados estavam espalhados por diferentes fontes de dados, incluindo sete diferentes data lakes construídos com base em diversas tecnologias.
Essa fragmentação levou a vários problemas. Primeiro, a equipe do CIO não conseguia acessar grandes volumes de dados, o que dificultava sua capacidade de extrair insights valiosos e tomar decisões estratégicas. Em segundo lugar, a governança, os controles de acesso e os processos eram incoerentes entre os repositórios, comprometendo a segurança de dados. Por fim, a duplicação desenfreada de dados e ETL (extração, transformação, carregamento) não só prejudicava a qualidade de dados, mas também aumentava os custos operacionais, esgotava os recursos e sufocava a inovação.
A equipe reconheceu a necessidade urgente de uma mudança radical em sua estratégia de gerenciamento de dados. Eles imaginaram uma plataforma de dados centralizada e unificada, projetada para desmantelar os silos de dados existentes, estabelecer uma governança robusta e capacitar os usuários com recursos de autoatendimento. Essa plataforma democratizaria os dados, tornando-os mais acessíveis e fáceis de combinar para análise, aumentando, em última análise, a economia de custos, a eficiência e a competitividade.
depois de migrar dados de sistemas legados e reduzir a redundância
após a eliminação dos dados replicados
demonstrando capacidade de ingestão de dados em larga escala
Para lidar com os desafios de dados fragmentados e desorganizados, a organização do CIO da IBM passou por uma transformação de TI no terceiro trimestre de 2024, implementando a I&T Data Platform com a tecnologia IBM watsonx.data, junto com o IBM watsonx.ai, o IBM Cognos Analytics e o IBM Knowledge Catalog. Juntas, essas ferramentas ajudaram a criar uma central unificada, substituindo silos desconectados por controle centralizado e acessibilidade simplificada. O IBM watsonx.ai permitiu aprendizado de máquina avançado e insights orientados por IA, o IBM Cognos Analytics favoreceu a geração de relatórios e dashboards dinâmicos, e o IBM Knowledge Catalog garantiu uma governança robusta e a capacidade de descoberta de dados.
Uma constatação fundamental durante essa transição foi como a watsonx.data conseguiu reduzir significativamente a complexidade. Antes, os usuários extraíam dados de forma trabalhosa de ambientes díspares, incluindo fontes como AskIdentity (DB2), Developer Platform (PostgreSQL), Voice of the Employee (PostgreSQL) e Infrastructure Inventory (MongoDB). Agora, com a arquitetura unificada alimentada pelo watsonx.data, uma única consulta extrai dados desses diversos sistemas sem dificuldades, eliminando um esforço manual substancial. A plataforma se adapta a vários bancos de dados e formatos, com a necessidade de revisões apenas ocasionais.
Para melhorar o acesso dos usuários, a equipe implementou camadas de abstração para padronizar a sintaxe SQL e aproveitou o IBM Knowledge Catalog para promover a coerência e a confiança nos dados. Os pipelines de CI/CD e a integração com o GitHub simplificaram ainda mais o desenvolvimento, tornando a plataforma mais colaborativa e escalável. Com isso, a organização do CIO da IBM agora opera um ecossistema de dados centralizado e inteligente que promove a eficiência e a inovação.
A implementação da I&T Data Platform produziu resultados positivos e significativos para a organização do CIO da IBM. Ao transferir dados de sistemas legados e reduzir a redundância de dados, a plataforma permitiu uma economia de custos de USD 5,3 milhões até o primeiro trimestre de 2025. Isso também levou a uma implementação 100% em SaaS do watsonx.data na IBM Cloud, reduzindo a infraestrutura física local e a complexidade.
Além disso, a plataforma melhorou a governança de dados, fornecendo uma fonte única da verdade e permitindo estratégias de dados mais defensivas. A redundância de dados foi reduzida em uma média de 26% para identidade e 7,7% para experiência dos desenvolvedores, pois a plataforma elimina a necessidade de replicar dados em vários sistemas. Essa melhoria também reduziu o tempo e o esforço necessários para executar os processos de ETL.
Conforme a plataforma integrava mais fontes de dados, a equipe observou um aumento significativo nos volumes de dados, exemplificado por um acréscimo de 229 GB ingeridos diariamente de dispositivos e casos de uso da intranet da IBM. Nos quatro dias anteriores, a equipe conseguiu carregar mais de 1,25 bilhão de linhas da intranet da IBM, demonstrando a capacidade da plataforma de ingerir dados de forma eficiente e em larga escala.
Pensando no futuro, a equipe está explorando maneiras de aprimorar ainda mais a I&T Data Platform para reduzir a redundância e melhorar a qualidade dos dados. O objetivo é ter todas as fontes de dados operacionais de TI integradas na plataforma até o final do ano e aproveitar plenamente os benefícios de um ambiente de dados governados.
A organização do Diretor Executivo de TI da IBM lidera a estratégia interna de TI e fornece, protege, moderniza e dá suporte às soluções de TI que funcionários, clientes e parceiros usam para realizar seus trabalhos todos os dias.
A organização do CIO visa criar uma plataforma de TI adaptável que facilite o acesso a ferramentas, aplicações e sistemas em toda a empresa. Com a missão de catalisar o crescimento dos negócios, a organização do CIO acelera a resolução de problemas e atua como um motor de inovação para a IBM.
