A Honda Pakistan depende de suas soluções SAP ERP para orientar processos de negócios de missão crítica. Depois de se comprometer com a transição do SAP ERP Central Component para o SAP S/4HANA, ficou claro que o downtime prolongado durante a mudança representaria um risco inaceitável para o negócio. Para ajudar a garantir uma transição tranquila para o ERP SAP S/4HANA de última geração, a empresa escolheu o suporte especializado da IBM® Consulting.

"Nossos revendedores usam nossas aplicações SAP ERP para fazer pedidos de veículos, então era absolutamente essencial minimizar o downtime em nossos sistemas de gestão do relacionamento com o cliente", explica Ali. "Um dos principais requisitos para que um parceiro nos auxiliasse na migração para a nova plataforma SAP era a garantia de que não haveria nenhuma lacuna em nossos recursos de recebimento de pedidos. A IBM Consulting nos deu essa garantia e muitas outras."

A Honda Pakistan tem um relacionamento longo e confiável com a IBM Consulting. A IBM trabalhou com a empresa na implementação inicial do SAP ERP há muitos anos. Para preparar sua infraestrutura de TI para as demandas de memória da nova solução SAP, a Honda Pakistan contratou mais recentemente a IBM para fornecer uma plataforma de alto desempenho para o SAP S/4HANA com base em servidores IBM Power® H922 e armazenamento IBM FlashSystem® 5200 de baixa latência, criado com a tecnologia IBM Spectrum® Virtualize.

Qazi Wasif, gerente de TI, gerente de projetos S/4 HANA e consultor SAP ABAP da Honda Pakistan, comenta: "Vemos que os servidores IBM Power oferecem vantagens significativas em relação a ambientes x86 comparáveis, incluindo desempenho de computação, confiabilidade e um espaço físico otimizado de data center. Desde que migramos nossos sistemas de negócios SAP para servidores IBM Power H922, ficamos muito impressionados com sua robustez, eles nunca nos decepcionaram.”

Ali continua: "A IBM Consulting tem sido parceira estratégica da Honda Pakistan há muitos anos. Quando chegou a hora de migrar para o SAP S/4HANA, a IBM, mais uma vez, tinha muito mais vantagens em relação à concorrência. Além de conhecer nossos processos de negócios por dentro e por fora, a IBM Consulting fez de tudo para designar especialistas que já haviam trabalhado com nosso negócio em muitos projetos diferentes, desde a implementação original do SAP ERP. Nenhum outro parceiro com quem trabalhamos tem a mesma combinação de profunda experiência automotiva e forte presença local que a IBM Consulting tem."

Para ajudar a Honda Pakistan a identificar os requisitos técnicos e operacionais do SAP S/4HANA, a IBM Consulting fez uma avaliação de impacto do IBM HANA. Este processo forneceu informações valiosas para ajudar as duas organizações a construir um plano de projeto e evitar obstáculos técnicos durante a migração para a nova solução.

"A Avaliação de impacto do IBM HANA nos forneceu uma maneira de comparar a complexidade de nossos objetos de personalização e determinar onde podemos encontrar problemas na migração para o SAP S/4HANA", comenta Ali. "A avaliação também revelou oportunidades de remover dados desnecessários de nossos sistemas SAP. Com o SAP S/4HANA, reduzimos nosso volume de banco de dados em mais de 50%, de 750 GB para 350 GB, ajudando a reduzir nossos requisitos de armazenamento."

Trabalhando em estreita colaboração com a Honda Pakistan, a IBM Consulting ajudou a empresa a realizar quatro execuções de teste de migração, sempre identificando possíveis problemas e refinando o processo. Ao mesmo tempo, a IBM se engajou com as concessionárias da empresa e validou que a nova solução SAP S/4HANA atenderia aos objetivos críticos de gestão do relacionamento com o cliente.

"A IBM Consulting ajudou a Honda Pakistan a mitigar o risco de negócios de um grande esforço de transformação digital", afirma Ali. "Mudamos com sucesso para o SAP S/4HANA em um único fim de semana, e a IBM Consulting forneceu suporte 24 horas para garantir que a entrada em operação ocorresse sem problemas. Na segunda-feira seguinte, as unidades de negócios e concessionárias funcionaram normalmente, sem interrupção de suas atividades."

Nos bastidores, ao implementar o SAP S/4HANA em uma configuração ativa/ativa em seu data center primário e de recuperação de desastres, a Honda Pakistan reduziu seus tempos de backup e recuperação.

Zaman Khan Abdali, gerente de TI, redes e infraestrutura de TI da Honda Pakistan, confirma: "Restaurar nosso ambiente anterior do SAP ERP em um cenário de recuperação exigiria até quatro horas de trabalho, mas com o SAP S/4HANA podemos fazer isso em apenas 10 minutos. Também reduzimos nosso objetivo de ponto de recuperação, que agora é de apenas 5 a 10 minutos, o que nos ajuda a proteger melhor os dados comerciais importantes."

Imran Khan, gerente assistente de TI e infraestrutura SAP da Honda Pakistan, confirma: “O processo de recuperação de desastres é mais conveniente no SAP S/4 HANA em comparação com nossa plataforma anterior.”