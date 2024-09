Usando o IBM App Connect, a Highbroad alcançou conectividade perfeita em vários departamentos, incluindo produção, gerenciamento, operações, P&D e vendas. Isso permitiu que a empresa resolvesse o problema de interfaces confusas ou desatualizadas entre sistemas e alcançasse uma integração de aplicativos ágil e leve.

A implementação do IBM App Connect permitiu, portanto, que a Highbroad eliminasse silos de informações e conectasse oito sistemas de negócios diferentes, da produção ao fornecimento e marketing. A solução integrada inclui 90 interfaces entre sistemas e facilita aproximadamente mil transações por dia. Espera-se que a remoção dos silos de informações resulte em economias substanciais de custos relacionadas a projetos de integração de sistemas.

Com a ajuda da plataforma de integração baseada no IBM App Connect, a Highbroad conseguiu começar a monitorar a segurança e a precisão dos dados, o que melhorou a qualidade das estatísticas relacionadas às transações diárias e permitiu a solução de problemas de dados de transações. Além disso, a solução permitiu que o cliente estabelecesse padrões e regulamentos de classificação de serviços em toda a empresa, levando à otimização da governança de serviços e à maximização da reutilização da interface, bem como a uma melhoria substancial na eficiência da transmissão.

A nova plataforma integrada também vem com uma série de vantagens exclusivas. Ela oferece suporte à implementação física em clusters, ajudando a garantir alta disponibilidade e operação estável do sistema a longo prazo. E mais, ajuda a alcançar o desempenho máximo, mantendo a largura de banda para o poder de processamento do sistema. Além disso, permite alta escalabilidade e flexibilidade, acomodando a implantação de expansão do sistema, bem como a implementação distribuída de várias unidades lógicas.

A nova plataforma de integração de negócios baseada no IBM App Connect tornou-se um modelo para outras instalações de produção dentro da empresa. Além disso, a IBM colaborará com vários parceiros para criar microsserviços abertos e nativos da nuvem adicionais e plataformas de integração em contêineres para a Highbroad no futuro, oferecendo recursos integrados de IA e implementação de nuvem híbrida, juntamente com suporte abrangente à tecnologia de nuvem.

Yang Hao, Diretor Assistente do Highbroad Information Management Center, resume os benefícios desse projeto. "Com a ajuda da equipe de sucesso do cliente da IBM, a Zhongke SOA conseguiu criar a solução de aplicativo de integração com base no IBM App Connect em apenas três meses. Essa solução confiável forneceu uma plataforma de integração de aplicativos ágil e leve para o piloto de Chuzhou. Ela conectou com sucesso vários sistemas de negócios em produção, suprimentos e marketing, facilitando a troca de dados perfeita", diz Yang.

"Alcançamos uma unificação e transparência abrangentes de dados para nossos dados mestre, incluindo pagamentos, clientes, fornecedores e até mesmo reembolsos internos. Isso nos proporcionou estatísticas de dados robustas, além de recursos de análise e monitoramento para nossas operações corporativas, permitindo eficiências operacionais e reduções substanciais de custos associadas a projetos de integração de sistemas", conclui Yang.