Com o objetivo de manter o cliente no centro da evolução de seus negócios, a empresa Harry Rosen colaborou com a IBM Garage™, uma estrutura de desenvolvimento comprovada que integra pessoas, processos e tecnologia para transformar negócios e cultura. A empresa escolheu a IBM Cloud for VMware Solutions em combinação com o IBM Cloud Kubernetes Service como base para sua nova infraestrutura de nuvem pública. Juntas, as soluções fornecem um ambiente de TI flexível que permite que Harry Rosen se adapte com rapidez e segurança às demandas do mercado dinâmico em um mundo cada vez mais acelerado.

“Uma das vantagens do IBM Cloud é que não precisamos mais dar suporte ao hardware em nossa infraestrutura de TI — sabemos que nossos dados estão seguros e acessíveis”, diz Warriner. "A IBM forneceu esse nível de confiança”.

Em conjunto com sua transformação digital, a empresa começou a modernizar os aplicativos, incluindo seu sistema CRM. “Dividimos os aplicativos em microsserviços vagamente acoplados, os conteinerizamos e orquestramos o gerenciamento desses contêineres com a Kubernetes”, diz Warriner. “O desempenho do nosso sistema de CRM aumentou cem vezes e os recursos necessários para gerenciá-lo foram bastante reduzidos”.