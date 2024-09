Em consulta com a IBM, a Happiest Minds viu uma oportunidade de obter insights sobre a experiência de seus clientes. A IBM executou uma prova de conceito (POC) com o Happiest Minds por dois meses e carregou seus dados não estruturados em um Prompt Lab no estúdio de IA do IBM® wastonsx.ai™ .

Com watsonx.ai no IBM Cloud ®, a Happiest Minds conseguiu obter respostas de dados pontuais dos repositórios de conteúdo. Em vez de pesquisar com palavras-chave exatas, a pesquisa foi habilitada para a solução. Depois que os dados apontados foram consultados, os dados foram resumidos e reformulados todas as vezes para o usuário final interagir por meio de interfaces de chat.