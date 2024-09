A Aserti considerou várias soluções, mas acabou escolhendo o IBM Cloud com base no alto nível de segurança que a plataforma oferece. A combinação dos IBM Cloud Bare Metal Servers e IBM Cloud Virtual Servers ofereceu a flexibilidade, a escalabilidade e a facilidade de manutenção que tanto a Aserti quanto o Grupo Lucas precisavam.

“Trabalhamos com clientes que precisam de um alto grau de segurança, e a IBM Cloud atendeu a essas necessidades. Nos sentimos confiantes em trabalhar com a IBM”, diz Carlos Mellado, Consultor de Negócios da Aserti. Essa confiança era essencial. A Aserti é, antes de tudo, uma consultoria de TI — todas as decisões têm foco em oferecer aos clientes serviços exemplares e soluções personalizadas.

Como o Grupo Lucas e a Aserti queriam trabalhar em um ambiente nativo de nuvem, toda a solução ERP precisava ser desenvolvida desde o início. A Aserti conseguiu aplicar algumas lições aprendidas com a versão local de sua oferta de ERP, mas, em geral, precisava de uma abordagem totalmente nova para recriar a solução na nuvem.

Embora o desenvolvimento da solução ERP tenha consumido tempo e trabalho, a mudança para o IBM Cloud foi simples. A Aserti e o Grupo Lucas trabalharam em estreita colaboração com a equipe da IBM e ficaram mais do que satisfeitos com os resultados. “Desde o início, tem sido muito fácil trabalhar com a IBM e a IBM Cloud”, diz Mellado. “Sempre que precisávamos de algo, a equipe da IBM estava lá para nos ajudar”.