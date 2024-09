"Como pioneiros no campo da IA empresarial, a GigaSpaces tem a missão de liberar o potencial dos dados estruturados para modelos de IA, permitindo que as empresas interajam com dados corporativos em linguagem natural com precisão de nível humano.

A base dessa visão é ajudar as organizações a implementar soluções de IA generativa altamente precisas e confiáveis. O lançamento do watsonx.governance representa um passo significativo nessa direção, e estamos ansiosos para explorar os recursos da plataforma e contribuir para a definição de novos padrões na governança de IA."

Adi Paz

CEO

GigaSpaces