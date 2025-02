Construir uma nova plataforma de mercado de energia alinhada com os padrões definidos pela European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-e) não foi uma tarefa fácil para a GSE. Para garantir as melhores práticas e conformidade regulatória, a organização contou com o apoio da Orient Logic (parceiro de negócios da IBM) seguindo um rigoroso processo de aquisição do governo.

Em colaboração com a Blaze (subsidiária de desenvolvimento de software da Orient Logic) e a IBM, a GSE criou a plataforma Energy Market Participants (EMP) usando o IBM Process Automation Manager Open Edition como o principal mecanismo de processo de negócios e a plataforma IBM Instana Observability para monitoramento abrangente de aplicações. Para garantir que a GSE pudesse desenvolver e lançar rapidamente novas funcionalidades para o EMP no futuro, a Blaze optou por criar a plataforma de mercado usando a plataforma de contêineres Red Hat OpenShift e o Red Hat Integration.

O uso do Red Hat Integration permitiu uma interconexão de dados sem dificuldades com os sistemas de planejamento de recursos empresariais (ERP) e faturamento sem a necessidade de alterações invasivas ou novos desenvolvimentos nesses sistemas. Isso acelerou a entrega da plataforma EMP e reduziu o custo total do projeto.

Agora, a plataforma EMP permite que fornecedores de eletricidade, geradores, negociantes, operadores de sistemas de transmissão e operadores de sistemas de distribuição em toda a Geórgia comprem, vendam, importem e exportem energia em toda a rede nacional de eletricidade do país. Em paralelo, auditores e reguladores podem acessar informações quase em tempo real sobre negociações, preços, uso e outras métricas importantes de energia.

"Escolhemos as soluções IBM porque elas são confiáveis, testadas e comprovadas no setor de energia", diz Zviad Gachechiladze, Diretor de Desenvolvimento de Mercados Organizados e Contabilidade de Eletricidade da JSC Georgian State Electrosystem na GSE. "E, com o apoio da Blaze e da Orient Logic, conseguimos atingir um ciclo de desenvolvimento rápido e eficaz para a nova plataforma e entrar em operação na data prevista", completa.

Lela Khalvashi, proprietário de produto da Blaze e Orient Logic, acrescenta: “Ficamos muito felizes em ter a oportunidade de ajudar a GSE a oferecer uma iniciativa tão importante para o nosso país. Esse projeto bem-sucedido também nos permitiu desenvolver nossa vasta experiência e conhecimento no setor de energia.”