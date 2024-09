O impacto do Leon foi imediato e impressionante. Um mês após o lançamento do novo assistente virtual, a Generali Polônia registrou 2,5 vezes mais interações de clientes com o chatbot do que em bate-papos anteriores com consultores humanos.

Hoje, o Leon lida com mais de 97% das conversas com clientes, sem exigir nenhum redirecionamento para agentes humanos. Isso potencializou a eficiência do atendimento ao cliente, permitindo que a Generali Polônia economizasse cerca de 120 horas-homem por mês e reduzisse o tempo de trabalho dos consultores do cliente em uma hora por dia. Agora que não precisam mais lidar com consultas de rotina, os consultores podem concentrar sua experiência na resolução de casos mais sutis e interessantes, tornando seu trabalho mais envolvente e enriquecendo os relacionamentos da empresa com os clientes.

O Leon continua a evoluir para novas áreas de especialização. A Generali Polônia está trabalhando com a TUATARA para integrar a solução a mais sistemas internos e para expandir sua base de conhecimento, de modo que possa fornecer um suporte ainda mais abrangente, como verificar o status de sinistros ou o número da apólice de um cliente. O objetivo final é que Leon se torne o ponto único de suporte para consultas comuns de clientes em todas as áreas de negócios da seguradora.

Sebastian Michałowski, Diretor de Inovação e Desenvolvimento de Experiência da Generali Polônia conclui: "Nossos planos para o futuro são muito ambiciosos. Nós nos esforçamos para criar um bot de autoatendimento totalmente autônomo que seja uma versão rápida, móvel e interativa do portal do cliente. Com sua ajuda, os clientes poderão descobrir tudo sobre suas apólices ou sinistros e atualizar suas informações."